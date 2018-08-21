Остров зовет: необычная квартира на Сааремаа ждет любителя экзотики
21 августа 2018, 10:18
Двухкомнатная квартира на Сааремаа выглядит непривычно для горожанина, но почему бы не рассматривать этот вариант как инвестицию в отпуск, предлагает портал Kodustill.
Итак, двухкомнатная квартира площадью 39,9 квадратных метра находится на тихой улице с односторонним движением, на первом этаже трехэтажного дома и состоит из прихожей, гостиной с открытой кухней, спальни и просторной ванной.
Квартира с низкими коммунальными платежами имеет непередаваемую словами атмосферу старого деревенского жилища. Однако этот эффект достигнут с помощью продуманного ремонта.
Заменены все окна, электропроводка и трубы. А также установлен подогрев полов.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.