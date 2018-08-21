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  • Остров зовет: необычная квартира на Сааремаа ждет любителя экзотики

Остров зовет: необычная квартира на Сааремаа ждет любителя экзотики

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ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира на Сааремаа выглядит непривычно для горожанина, но почему бы не рассматривать этот вариант как инвестицию в отпуск, предлагает портал Kodustill.

Итак, двухкомнатная квартира площадью 39,9 квадратных метра находится на тихой улице с односторонним движением, на первом этаже трехэтажного дома и состоит из прихожей, гостиной с открытой кухней, спальни и просторной ванной. 

ФОТО: KV.EE

Квартира с низкими коммунальными платежами имеет непередаваемую словами атмосферу старого деревенского жилища. Однако этот эффект достигнут с помощью продуманного ремонта. 

ФОТО: KV.EE

Заменены все окна, электропроводка и трубы. А также установлен подогрев полов. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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