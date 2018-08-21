Большинство жителей США выступают за улучшение отношений с РФ

Большинство граждан США (58 процентов) считают, что важнее продолжать прикладывать усилия для того, чтобы наладить отношения с Россией. Это следует из опроса компании Gallup, результаты которого были опубликованы в понедельник, 20 августа. Еще 36 процентов считают, что важнее предпринимать серьезные дипломатические и экономические меры против России. Остальные затруднились ответить.

Две трети американцев при этом заявили, что следят за новостями о России и президентских выборах в США 2016 года, 33 процента из них - "очень пристально".

Мнения американцев о политике в отношении России разнятся в зависимости от того, как часто они смотрят новости о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США. Так, 53 процента из тех, кто очень внимательно следит за такими новостями, выступают за серьезные меры против России, а 38 процентов - за налаживание отношений с ней. С последними охотнее соглашаются те, кто не так внимательно следит за новостями об РФ и выборах в США.