Тренер "Ливерпуля" пообещал убить своего игрока

Во втором туре АПЛ "Ливерпуль" сумел обыграть "Кристал Пэлэс" 2:0. После второй победы в сезоне наставник мерсисайдцев, немец Юрген Клопп, не пожелал обсуждать шансы на чемпионство, но согласился поговорить о своих методах работы на бровке, передает Postimees.
В победной встече Джеймс Милнер на последних секундах первого тайма забил пенальти, который заработал Мохамед Салах. Автором второго гола стал Садио Мане, который положил мяч в сетку после длинного сольного забега.
"Сейчас не время говорить о шансах на золото. После двух игр рано вешать себе медали на шею" - сказал Клопп на пресс-конференции.
Внимание журналистов привлек еще один эпизод: во моменте, когда Мане забивал второй гол, Клопп крикнул своему нападающему: "Если ты не добехишь до мяча, то я убью тебя!".
В послематчевом интервью Клоппу пришлось объяснить свое поведение: "Когда знаешь, что парни на поле устали, то надо быть чуть более взбешенным. Я действительно крикнул такие слова, но это принесло результат в виде фантастической атаки."