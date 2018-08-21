Тренер "Ливерпуля" пообещал убить своего игрока

В победной встече Джеймс Милнер на последних секундах первого тайма забил пенальти, который заработал Мохамед Салах. Автором второго гола стал Садио Мане, который положил мяч в сетку после длинного сольного забега.

"Сейчас не время говорить о шансах на золото. После двух игр рано вешать себе медали на шею" - сказал Клопп на пресс-конференции.

Внимание журналистов привлек еще один эпизод: во моменте, когда Мане забивал второй гол, Клопп крикнул своему нападающему: "Если ты не добехишь до мяча, то я убью тебя!".