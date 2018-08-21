Вт, 21.08.2018
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Тренер "Ливерпуля" пообещал убить своего игрока

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Jürgen Klopp

ФОТО: Jason Miller / AFP / Scanpix

Во втором туре АПЛ "Ливерпуль" сумел обыграть "Кристал Пэлэс" 2:0. После второй победы в сезоне наставник мерсисайдцев, немец Юрген Клопп, не пожелал обсуждать шансы на чемпионство, но согласился поговорить о своих методах работы на бровке, передает Postimees.

В победной встече Джеймс Милнер на последних секундах первого тайма забил пенальти, который заработал Мохамед Салах. Автором второго гола стал Садио Мане, который положил мяч в сетку после длинного сольного забега.

"Сейчас не время говорить о шансах на золото. После двух игр рано вешать себе медали на шею" - сказал Клопп на пресс-конференции.

Внимание журналистов привлек еще один эпизод: во моменте, когда Мане забивал второй гол, Клопп крикнул своему нападающему: "Если ты не добехишь до мяча, то я убью тебя!".

В послематчевом интервью Клоппу пришлось объяснить свое поведение: "Когда знаешь, что парни на поле устали, то надо быть чуть более взбешенным. Я действительно крикнул такие слова, но это принесло результат в виде фантастической атаки."

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