Российскому хоккеисту поставлен страшный диагноз

Во время предсезонного сбора хоккеист почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль.

Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила, что заболевание носит онкологический характер. В настоящее время Мнацян проходит лечение, однако уже точно известно, что ближайший сезон КХЛ он будет вынужден пропустить.

28-летний защитник пополнил состав «Сибири» в это межсезонье. Предыдущие три сезона Мнацян провел в «Адмирале».

«Самвел прошел обследование в Новосибирске. Анализы показали не очень хорошие результаты, клуб со своей стороны сделал все возможное, чтобы он прошел повторное обследование. Мы отправили его в Германию, сейчас ждем окончательных результатов.

Мы не хотели будоражить ни общественность, ни родных Самвела, поэтому держали информацию закрытой. Никто об этом не знал, никто на нас не выходил.

У нас все под контролем, мы с Самвелом на связи. В ближайшее время клуб сделает заявление, из которого всем станет ясно, что происходит на самом деле», – описал ситуацию агент хоккеиста Шуми Бабаев.

«Знаю, что у Мнацяна рак. Профсоюз по этому вопросу уже давно работает, мы разговаривали с его братом, встречались с нашим представителем в Высшей лиге. Я сказал, какие нужны от них заявления и документы, чтобы мы могли выделить ему реальную помощь на лечение через профсоюз.

Дней 10 назад наш представитель объезжал клубы ВХЛ, брат Самвела рассказал об этой ситуации. Мне сразу позвонили. Я сказал, что он должен написать заявление на выделение материальной помощи и приложить заключение врачей. На этом основании мы имеем право выделить матпомощь.

Лечение стоит денег. Максимум, что мы можем сделать на первом этапе, – это выделить средства из профсоюза, чтобы он прошел первый курс. Дальше будем смотреть. Мнацян в профсоюзе состоит. Я не знаю, что дальше нужно будет. Канарейкину мы тоже оказывали материальную помощь, еще устраивали благотворительный матч легенд в его поддержку, средства тоже перечислили на лечение.