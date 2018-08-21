Власти Евросоюза хотят заставить интернет-компании удалять пропагандирующий терроризм контент в течение часа

Как напоминает The Verge , в марте этого года Еврокомиссия выпустила свод правил для интернет-компаний, в котором содержался пункт об удалении террористического контента в течение часа, однако эти правила носили рекомендательный характер, в то время как теперь законодатели хотят сделать эту норму обязательной и ввести штрафы за ее нарушение.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил FT, что в Брюсселе "не видят достаточного прогресса" в этом вопросе и хотят "принять меры для защиты граждан", пишет Newsru.com. "Мы не можем позволить себе расслабиться или успокоиться перед лицом такого мрачного и разрушительного явления", – добавил Кинг.

Избавление онлайн-площадок от террористического контента стало одним и приоритетов для властей ЕС после терактов в Париже, Лондоне и Берлине, произошедших в последние годы. Хотя крупные американские компании внедряют автоматические системы модерации контента, усилия Евросоюза пока что не увенчались успехом, и власти ЕС по-прежнему хотят, чтобы компании быстрее удаляли противоправный контент.

В разговоре с FT Кинг признал, что внедрение более жестких требований может ударить по небольшим компаниям, которые не обладают ресурсами для оперативной модерации, однако он подчеркнул, что правила будут действовать для всех, поскольку иначе пропагандирующие терроризм пользователи переместятся на более мелкие площадки.