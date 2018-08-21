Сто дней Сенцова: «Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», - говорилось в ходатайстве Людмилы Сенцовой.

19 июля: 66-й день

Олег Сенцов начал принимать по две ложки питательной смеси в день. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, за неделю до того у Сенцова был второй кризис, и врачи уговорили его принимать смесь.

7 августа: 86-й день

У Олега Сенцова сильно упал уровень гемоглобина в крови, что привело к анемии. Его пульс снизился до около 40 ударов в минуту. У него также возникли проблемы с сердцем, из-за чего его дважды пытались уговорить ехать в гражданскую больницу.

Впрочем, как рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, украинский пленник отказался от этого, поскольку в Лабытнанги «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, скорее всего, может только навредить". Осужденный в России украинский режиссер также высказался против перевода его в больницу куда-либо вообще, "поскольку он просто не выдержит этапирования и может умереть».

В коротком письме, обнародованном адвокатом, Сенцов написал: «Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!».

8 августа: 87-й день

В письме к двоюродной сестре Наталье Каплан Олег Сенцов написал, что "конец близок", и что он уже неделю не получал никаких писем.

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо... Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит», - написала его сестра.

9 августа: 88-й день

Впервые за почти три месяца голодовки были опубликованы достоверные фото Олега Сенцова. Их обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Адвокат Дмитрий Динзе признал, что на самом деле осужденный выглядит хуже. Тюремная роба скрывает его исхудавшую фигуру.

«Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно похудел. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот - это, конечно, произвело бы большее впечатление. А так - его попросили встать, он встал. И его сфотографировали», - пояснил адвокат, как это происходило.

10 августа 89-й день

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным французский президент Эммануэль Макрон призвал «найти гуманное решение в ситуации с Олегом Сенцовым», поскольку его состояние «опасно ухудшается».

Пресс-служба Путина не вспомнила об украинском режиссере в своем сообщении по результатам этого общения.