В Таллинне завершается Фестиваль цветов

В нынешнем году темами фестиваля были "Поздравление на языке цветов" и "Отражение истории в саду", приуроченные к столетию Эстонской Республики. В фестивале приняли участие 29 команд, из которых 10 - зарубежных - из Финляндии, (Хельсинки, Керава и Котка), Турции (Анталия), Белоруссии (Минск), Венгрии (Будапешт), Латвии (Рига) Китая (Чэнду) и Германии (Киль). Сады фестиваля доступны для обозрения до конца сентября.