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В Таллинне завершается Фестиваль цветов

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Tallinna Lillefestivali iluaiad Tornide väljaku pargis

ФОТО: Mihkel Maripuu

В предстоящую пятницу в парке на площади Башен все желающие смогут принять участие в церемонии завершения международного Таллинского фестиваля цветов 2018 года, во время которой состоится чествование лучших садовников и дизайнеров, сообщает Раэпресс.

В нынешнем году темами фестиваля были "Поздравление на языке цветов" и "Отражение истории в саду", приуроченные к столетию Эстонской Республики. В фестивале приняли участие 29 команд, из которых 10 - зарубежных - из Финляндии, (Хельсинки, Керава и Котка), Турции (Анталия), Белоруссии (Минск), Венгрии (Будапешт), Латвии (Рига) Китая (Чэнду) и Германии (Киль). Сады фестиваля доступны для обозрения до конца сентября.

Участие в церемонии завершения фестиваля включая концерт бесплатное.

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