Галерея: спешите увидеть историческую улицу в центре Таллинна, которая скоро исчезнет вновь

В связи со строительством в центре Таллинна бизнес-квартала Fahle Park на Тартуском шоссе будет сломан фасад одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного комбината и временно открыт проход с Тартуского шоссе на улицу Ластекоду. Когда-то это была настоящая улица под названием Tselluloosi - Целлюлозная. Но существовать возрожденной улице придется недолго.
Здание бывшего ЦБК на Тарту-маантеэ, 88 много десятков лет выглядело как единое целое, а сейчас часть фасада снесена, и перед нами открылось уникальное явление: возрождение исторической улицы.
Строители сломали бетонные стены и крышу советского времени и вывезли примерно 1100 тонн бетона и прочих старых стройматериалов.
Однако вид с Тартуского шоссе на улицу Ластекоду не просуществует долго: здесь будет главный вход в квартал Fahle Park, оформленный в виде стеклянной галереи. Высота галереи - 11,5 метров и общая площадь - 735 квадратных метров. В середине галереи, длина которой составит 80 метров, будет находиться заглубленный бассейн с перекинутым через него мостом. Мост будет не только соединять края бассейна, но послужит и дополнительной площадью, на которой расположатся террасы кафе и ресторанов.
Все работы по слому и строительству производятся под наблюдением Департамента по охране памятников. Все исторические строения будут сохранены и отреставрированы. Архитектурный проект сделан KAOS Arhitektid OÜ. Девелопер проекта - компания Fausto Capital.