Галерея: спешите увидеть историческую улицу в центре Таллинна, которая скоро исчезнет вновь

Здание бывшего ЦБК на Тарту-маантеэ, 88 много десятков лет выглядело как единое целое, а сейчас часть фасада снесена, и перед нами открылось уникальное явление: возрождение исторической улицы.

Однако вид с Тартуского шоссе на улицу Ластекоду не просуществует долго: здесь будет главный вход в квартал Fahle Park, оформленный в виде стеклянной галереи. Высота галереи - 11,5 метров и общая площадь - 735 квадратных метров. В середине галереи, длина которой составит 80 метров, будет находиться заглубленный бассейн с перекинутым через него мостом. Мост будет не только соединять края бассейна, но послужит и дополнительной площадью, на которой расположатся террасы кафе и ресторанов.