Когда вы в последний раз видели полицейских на улице?

После того как в начале августа в аварии, произошедшей неподалеку от Абья, погиб 50-й человек в этом году, а количество погибших на дорогах Эстонии за семь месяцев побило рекорд всего прошлого года, полиция отправила большую часть своих сил на контроль за движением, пишет Postimees.
Работу полицейских реорганизовали таким образом, чтобы большую часть их дежурства занимало измерение скорости. Стражам порядка отдали распоряжение, чтобы после того, как они отреагируют на вызов, они продолжали измерение скорости где-то поблизости от места их фактического нахождения.
Уже на следующий день во многих местах в Вильяндимаа можно было видеть измеряющих скорость полицейских. Однако за несколько лет количество стражей порядка заметно сократилось, а желающих поступить на службу в полицию не прибавилось. Таким образом, перераспределение сил одновременно означает и то, что будет не сделано что-то другое.
Сколько полицейских ежедневно охраняют порядок, в течение нескольких лет было очень сложно сказать. Во-первых, далеко не все получающие в полиции зарплату люди являются полицейскими: среди них довольно много работников опорных структур, начиная с бухгалтеров и заканчивая автослесарями. Во-вторых, никогда все места не были заняты. Были времена, когда полицейские начальники умышленно придерживали вакансии, чтобы за их счет доплачивать работающим.
В-третьих, и у полицейских есть своя специализация и, например, следователи или сотрудники уголовного розыска надзором за дорожным движением не занимаются. Не говоря уже о том, что и полицейские тоже проходят курсы повышения квалификации, отдыхают или болеют.
Люди в постоянном движении
По данным Департамента полиции, в конце 2002 года в Вильяндиской префектуре полиции работало 130 человек, 99 из которых являлись полицейскими. После того как 1 января 2004 года префектуры объединили, в Вильяндимаа работало 105 полицейских. Сейчас в Вильяндиском отделе полиции работает 71 человек, 58 из которых носят форму. По данным сайта Департамента полиции и погранохраны, в их числе 30 патрульных и десять участковых полицейских.
По словам лыунаского префекта Валло Коппеля, это не тайна, что штат полицейских сократился: «Так не только в Вильяндимаа, а по всей Эстонии. Количество мест, конечно, сократилось, но деньги не отобрали, таким образом повысив полицейским зарплаты».
В вышеупомянутое число, 71, входят обслуживающий персонал арестного дома, работники по обслуживанию клиентов, следователи и полицейские. В последние годы штат оставался одинаковым: 1 августа 2017 года он составлял 70 человек, а в тот же день 2016 года – 71.
«Тут нужно посмотреть, сколько штатных единиц выделило правительство Департаменту полиции и погранохраны, сколько сам департамент насчитал денег на зарплаты, а также - сколько работников по обслуживанию в реальности находится на работе. Всегда кто-то находится в отпуске по уходу за ребенком или в декретном отпуске. В вильяндиском отделении есть несколько человек, которые сидят с детьми с дома», - сказал Коппель.
Руководитель Вильяндиского отдела полиции Кюнтер Педоск добавил, что только недавно один человек вернулся из отпуска по уходу за ребенком: «Это постоянное движение. 40 процентов работников сферы обслуживания у нас действительно находятся в движении».
В Вильяндиский отдел в этом году пришли три новых участковых. Одни из них начал работать в Пыхья-Сакала, один – в волости Мульги, и один – в Вильянди.
Преступность снизилась
В качестве плюса можно привести то, что преступность снизилась еще больше, чем количество полицейских. В ежегоднике Министерства юстиции и базе данных Департамента статистики поуездный учет начали вести с 2006 года, то есть через два года после реформы полиции, но расчет даже за этот период показывает снижение преступности на 61 процент, то есть с 1320 преступлений до прошлогодних 514. Тут, правда, нужно учесть некоторые исключения. Например, часть деяний теперь не являются уголовнон аказуемыми, а в отношении другой части наказания ужесточились.
И префект признал, что за десять лет квалификация многих виновных деяний изменилась: некоторые проступки превратились в преступления и наоборот: «Задним числом я не могу вспомнить, когда произошли изменения».
При планировании своей деятельности полиция исходит из данных за последние три года. Руководитель вильяндиской полиции сказал: «Нам нет смысла при планировании работы начинать сравнивать статистику десятилетней давности. Это необоснованно, и я считаю, что было бы совершенно неправильным сравнивать».
По словам префекта, важно сообщать в полицию о любом замеченном правонарушении: «Собранная информация помогает нам обрабатывать данные, и мы можем направить свои силы туда, где они нужны».
Одной из самых распространенных сфер преступности является наркопреступность. В отличие от, например, краж и драк, в случае которых потерпевшие все равно сами обратятся в полицию, наркопреступность остается скрытой, поскольку прямых потерпевших, которые могли бы подать заявления, там нет. Поэтому количество наркопреступлений зависит оттого, как работает полиция. В то же время, практически каждое преступление, на которое отреагировали, автоматически оказывается раскрытым.
Наркополиции в Вильянди нет уже десять лет. Преступления, связанные с наркотиками, расследуют в Тарту. А количество раскрытых наркопреступлений различается год от года. Например, в 2008 году их было раскрыто 67, а в 2011 году – всего два.
«Наркопреступность есть не только в Вильяндиском уезде, - объяснил Кюнтер Педоск. – Если мы говорим о распространителях, то эта сеть намного больше, доходит до других уездов и даже выходит за пределы Эстонии. Ее нужно обрезать в правильных местах. На месте есть лишь концы сети».
Статистику так много обсуждаемых в последнее время дорожно-транспортных происшествий можно посмотреть начиная с 2003 года. Больше всего аварий в Вильяндимаа произошло в 2006 году, когда были зарегистрированы 112 ДТП с пострадавшими, а погибли 12 человек. В последние пять лет количество аварий с пострадавшими и погибшими было по сути стабильным.
«В прошлом году по состоянию на 10 августа в аварии погиб один человек, в этом году за тот же период погибших двое, в позапрошлом году их было трое, - перечислил Валло Коппель. – Я не статистик, но осмелюсь утверждать, что такое колебание не может показать каких-то кардинальных изменений в обществе или в обстоятельствах».
Вводить в кому больше нельзя
Эльмар Вахер, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны
Я каждый день спрашиваю себя и свою команду, как Департамент полиции и погранохраны в рамках имеющегося бюджета может как самым разумным образом обеспечивать безопасность? Решений, куда мы, исходя из тенденций общественного порядка, перенаправим ресурсы департамента, в бюджете принято в объеме миллионов евро.
Это означает реальное сокращение штатных единиц и сокращения на одной рабочей линии, чтобы принять на работу людей в каком-то другом подразделении. Например, львиная доля возможности расследовать современные экономические и киберпреступления, а также случаи педофилии, создана при перераспределении внутреннего бюджета департамента.
Ни одно решение о сокращении чего-то не дается легко, но я убежден, что самым плохим решением будет не принять никаких решений. В конце 2014 года мы оказались перед выбором: продолжить идти тем же курсом, когда патрульные полицейские и работники передовой постепенно уходят с работы, или решительно вмешаться. Мы сократили количество работников и подняли зарплаты, поэтому начиная с 2015 года количество полицейских остается стабильным.
Если выбирать, держать в полиции на работе много немотивированных работников или платить меньшему количеству полицейских по возможности достойную зарплату, то я, конечно, поддерживаю принцип, чтобы каждое дополнительное евро шло на повешение зарплат имеющихся людей.
Запланированные в бюджете на будущий год дополнительные средства для Департамента полиции и погранохраны позволят нам платить патрульным полицейским брутто-зарплату в среднем в 1400 евро. Это шаг на пути к достижению цели, чтобы люди, работой которых является создание безопасности для других, и сами могли чувствовать себя уверенно. То, насколько велика угроза дальнейшего снижения количества работников департамента и какое влияние это окажет на обеспечение безопасности, четко показал аудит развития полиции, проведенный Госконтролем два года назад.