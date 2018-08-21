Когда вы в последний раз видели полицейских на улице?

Вводить в кому больше нельзя

Эльмар Вахер, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны

Я каждый день спрашиваю себя и свою команду, как Департамент полиции и погранохраны в рамках имеющегося бюджета может как самым разумным образом обеспечивать безопасность? Решений, куда мы, исходя из тенденций общественного порядка, перенаправим ресурсы департамента, в бюджете принято в объеме миллионов евро.

Это означает реальное сокращение штатных единиц и сокращения на одной рабочей линии, чтобы принять на работу людей в каком-то другом подразделении. Например, львиная доля возможности расследовать современные экономические и киберпреступления, а также случаи педофилии, создана при перераспределении внутреннего бюджета департамента.

Ни одно решение о сокращении чего-то не дается легко, но я убежден, что самым плохим решением будет не принять никаких решений. В конце 2014 года мы оказались перед выбором: продолжить идти тем же курсом, когда патрульные полицейские и работники передовой постепенно уходят с работы, или решительно вмешаться. Мы сократили количество работников и подняли зарплаты, поэтому начиная с 2015 года количество полицейских остается стабильным.

Если выбирать, держать в полиции на работе много немотивированных работников или платить меньшему количеству полицейских по возможности достойную зарплату, то я, конечно, поддерживаю принцип, чтобы каждое дополнительное евро шло на повешение зарплат имеющихся людей.

Запланированные в бюджете на будущий год дополнительные средства для Департамента полиции и погранохраны позволят нам платить патрульным полицейским брутто-зарплату в среднем в 1400 евро. Это шаг на пути к достижению цели, чтобы люди, работой которых является создание безопасности для других, и сами могли чувствовать себя уверенно. То, насколько велика угроза дальнейшего снижения количества работников департамента и какое влияние это окажет на обеспечение безопасности, четко показал аудит развития полиции, проведенный Госконтролем два года назад.