По всей Эстонии развернется строительство съемного жилья

Для строительства съемного жилья двенадцати местным самоуправлениям потребуется 14,8 миллионов евро, на которые по всей Эстонии могут быть построены 454 новые квартиры, предназначенные для сдачи внаем.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сказала, что местные самоуправления проявляют к строительству съемного жилья большой интерес: «Размер ходатайств о финансировании велик и говорит о том, что съемное жилье на местах остро необходимо».
По словам Пало, это будет способствовать развитию бизнеса, а также обеспечит значительный импульс для обновления жилищного фонда. Отсутствие в регионах современного жилья препятствует развитию предпринимательства и снижает привлекательность самого региона.
«Предприятиям трудно начинать производство или расширять его в тех районах, где нет современных жилых помещений для сотрудников, - объяснила Пало. - При строительстве новых домов со съемными квартирами мы сможем повысить мобильность рабочей силы по всей Эстонии и позволить низкооплачиваемым специалистам арендовать современное жилье».
Финансовая поддержка развития жилого фонда местных самоуправлений может быть использована для строительства новых зданий или для реконструкции существующих с целью их последующей сдачи внаем. В общей сложности государство в течение трех лет вложит в развитие арендной жилой недвижимости 60 миллионов евро.
В прошлом году в рамках программы поддержки съемного жилья пять местных самоуправлений получили в общей сложности 2,8 миллиона евро.