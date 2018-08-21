По всей Эстонии развернется строительство съемного жилья

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сказала, что местные самоуправления проявляют к строительству съемного жилья большой интерес: «Размер ходатайств о финансировании велик и говорит о том, что съемное жилье на местах остро необходимо».

По словам Пало, это будет способствовать развитию бизнеса, а также обеспечит значительный импульс для обновления жилищного фонда. Отсутствие в регионах современного жилья препятствует развитию предпринимательства и снижает привлекательность самого региона.

«Предприятиям трудно начинать производство или расширять его в тех районах, где нет современных жилых помещений для сотрудников, - объяснила Пало. - При строительстве новых домов со съемными квартирами мы сможем повысить мобильность рабочей силы по всей Эстонии и позволить низкооплачиваемым специалистам арендовать современное жилье».

Финансовая поддержка развития жилого фонда местных самоуправлений может быть использована для строительства новых зданий или для реконструкции существующих с целью их последующей сдачи внаем. В общей сложности государство в течение трех лет вложит в развитие арендной жилой недвижимости 60 миллионов евро.