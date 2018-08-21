Видео: новый флагман Samsung испытали на прочность и огнестойкость

Для этого аппарат подвергся ряду жестких испытаний, пишет 4pda.ru.

В плане внешнего вида, материалов и конструкции Galaxy Note9 мало чем отличается от прошлогоднего Galaxy Note8 или более нового Galaxy S9. Следовательно, его металлическая рама и стекло Gorilla Glass спереди и сзади царапаются так же, как и предшественники. Сканер отпечатков пальцев, расположенный под основной камерой, легко покрывается царапинами, но на его работу это никак не влияет.

Когда Зак нагрел экран Galaxy Note9 огнем, тот, традиционно для AMOLED-матриц, побелел, но затем вернулся к нормальному состоянию, что весьма нетипично для подобных экранов. Обычно пиксели на AMOLED-дисплеях так и остаются белыми после выгорания.

Еще одной интересной особенностью смартпэда стали отсоединяемые кнопки. Если приложить достаточное усилие, их можно вытащить из корпуса. Чем обусловлено такое конструкторское решение — неясно.