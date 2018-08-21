У допингистов отберут деньги и машины

Сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, как Минспорта будет определять, виновен конкретный российский спортсмен или нет. Скажем, ВАДА выступило против него и уличило в применении допинга, но российские спортивные чиновники заявляют, что он чист. Стандартная ситуация последних лет. Будут ли в таком случае отбираться деньги, квартиры, машины, дачи?

Во-вторых, как быть с российскими спортсменами, которые попались на допинге ранее. Выходит, что у них ничего не отберут и сладкая жизнь продолжится. Вызовет ли это противоречие вопросы у нынешнего поколения атлетов? Ведь те, из-за кого этот грандиозных допинговый скандал и начался, останутся белыми и пушистыми. Не слишком здорово получается.

Многие успешные российские спортсмены используют свою карьеру не только как способ получения доходов, но и как социальный лифт. Например, идут в политику, где зачастую занимают высокие посты. Нередко это происходит с теми, кто был уличён в применении допинга на каком-то этапе карьеры.

Коснётся ли новый закон ограничения возможности попасть на государственную службу после допингового залёта? Странно было бы отнимать у человека имущество, а потом допускать его появление на государственных должностях.

Итальянцы одними из первых ввели уголовную ответственность за применение допинга. Это случилось около десяти лет назад. При этом за распространение допинга в Италии карают серьёзнее, чем за его применение. В Германии за использование запрещённых препаратов можно угодить за решётку на три года. Немцы как раз основную вину возлагают на профессиональных спортсменов, которые улучшают свое материальное благополучие, применяя допинг. Уголовная ответственность за это существует и в Финляндии.

В июне этого года в Конгресс США был внесён законопроект об уголовном наказании за использование допинга на международных турнирах. Это позволит американской прокуроратуре обвинять атлетов за нарушения антидопинговых правил за пределами страны. Интересно, что авторами этого законопроекта выступили те же люди, что разрабатывали закон Магнитского, который предусматривает замораживание счетов и визовые ограничения для россиян, подозреваемых в нарушении прав человека.