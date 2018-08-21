"Больше не хочу быть членом..."

Правда, на фоне предстоящего в ближайшие дни переезда верховной власти «остальной Эстонии» в Нарву такое заявление выглядит некоторым парадоксом, но чем ни пожертвуешь, чтобы выдать желаемое за действительное…

Есть у революции начало...

Вообще в этой истории немало любопытных, если не сказать – символических, совпадений. Скажем, случайно ли – в самый разгар нарвского коррупционного скандала – Таллиннский окружной суд принимает решение, отменяющее решение Харьюского уездного суда о неподсудности Эдгара Сависаара?

Конечно, окружной суд, в чём я нисколько не сомневаюсь, абсолютно независим от какого бы то ни было давления извне. Но никакое решение не принимается в вакууме. Не обязательно даже имело место прямое вмешательство – достаточно доминирующего влияния общественного мнения и царящих в политической атмосфере «циклонов» и «антициклонов».

Существует расхожий афоризм о революциях, которые пожирают своих детей. Это заблуждение. Революции пожирают своих родителей. Судьба Робеспьера, Марата, Троцкого – тому доказательство. Да и в истории с кончиной Ленина тоже много чёрных дыр. Обязаны ли дети Поющей революции делать исключение для её крёстного отца?

Судя по некоторым признакам, речь идёт о реализации социального заказа. Этот термин не следует понимать буквально: что кто-то кое-где у нас порой кому-то строгим голосом или не менее строгим письмом велел во что бы то ни стало упечь этого Эдгара с глаз долой, вплоть до… Википедия, например, толкует понятие «социальный заказ» как «общественную потребность, актуальную для общества в целом». Это не значит, что в эстонском обществе назрела жгучая потребность избавиться, наконец, лично от Эдгара Сависаара. Он здесь вообще играет роль статиста в разворачивающейся драме с участием нарвских депутатов.

От нарвского прецедента к нарвскому синдрому

Надеюсь ошибиться, но складывающаяся ситуация чревата последствиями гораздо более отрицательными, чем потеря Центристской партией двадцати строптивых жителей приграничного города, не пожелавших больше быть её членами.

Речь идёт, во-первых, не о рядовых членах партии, а о двадцати избранных горожанами функционерах представительской власти. Во-вторых, о двадцати русских. И, в-третьих, о двадцати гражданах города с преимущественно русским населением, граничащего с Российской Федерацией.

Каждый из этих факторов в отдельности может показаться несущественным. Но будучи собраны воедино, они приобретают характер тенденции.

И тенденции, я бы сказал, зловещей. Лидер партии фактически публично признал, что предъявленные его нарвским однопартийцам подозрения имеют под собой реальную основу. Ни словом он не поддержал их, никаким действием не продемонстрировал солидарность с ними – если не на правовом, то хотя бы на эмоциональном уровне.

Ещё раз повторюсь: слишком много здесь совпадений. Совпали нарастающий шум в СМИ о признаках коррупции в городском собрании Нарвы – и решение Таллиннского окружного суда по делу Сависаара.