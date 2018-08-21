Skype внедрил функцию шифрования чатов и звонков

Чтобы начать зашифрованную беседу пользователю надо выбрать нужный контакт, а затем нажать кнопку "Начать личную беседу". После этого собеседник получит приглашение, и с этого момента все чаты и звонки двух пользователей будут зашифрованы до завершения общения, пишет Newsru.com.

Существуют и некоторые ограничения, касающиеся зашифрованных чатов Skype: так, пользователь может участвовать лишь в одной личной беседе одновременно, а история сообщений будет доступна только на том устройстве, с которого был начат разговор, отмечает CNews .