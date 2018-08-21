Skype внедрил функцию шифрования чатов и звонков

В январе этого года разработчики мессенджера Skype, принадлежащего компании Microsoft, объявили о тестировании функции end-to-end шифрования сообщений, основанной на протоколе Signal компании Open Whisper Systems. Теперь шифрование стало доступно всем пользователям версий Skype для Windows, Mac, Linux, Android и iOS, пишет The Verge.
Чтобы начать зашифрованную беседу пользователю надо выбрать нужный контакт, а затем нажать кнопку "Начать личную беседу". После этого собеседник получит приглашение, и с этого момента все чаты и звонки двух пользователей будут зашифрованы до завершения общения, пишет Newsru.com.
Существуют и некоторые ограничения, касающиеся зашифрованных чатов Skype: так, пользователь может участвовать лишь в одной личной беседе одновременно, а история сообщений будет доступна только на том устройстве, с которого был начат разговор, отмечает CNews.
The Verge напоминает, что ранее в Skype были доступны некоторые возможности шифрования, но end-to-end шифрование является более надежным, поскольку при его использовании сообщения могут прочитать только отправитель и получатель. Таким образом, Skype пополнил список мессенджеров с поддержкой end-to-end шифрования. В него среди прочих входят WhatsApp, Telegram, iMessage и Facebook Messenger.