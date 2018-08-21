Вот так поворот: в Финляндии ралли ознаменовалось массовыми авариями Видео аварий
21 августа 2018, 12:34
Чемпионат Финляндии по ралли - одно из самых сложных соревнований в мире, поскольку маршруты этого состязания сделаны так, чтобы гонщики прочувствовали все "прелести" сложных поворотов финских трасс.
Как передает Postimees, на четвертом этапе чемпионата Суоми, который проходил в центральной Карелии, в местечке Китее, на одном из поворотов случилось сразу 18 аварий, а десятерым участникам пришлось в злосчастном левом повороте завершить выступления на ралли.
Финский чемпионат не предусматривает ознакомление с трассой, как это бывает на Кубке мира. Гонщикам выдается только карта-легенда, на которой отмечены лишь самые опасные места. Все остальное время гонщики едут на свой страх и риск, как говорится, на глазок.