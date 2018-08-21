Финский подросток выманил у интернет-казино более четверти миллиона евро

Молодому человеку из финского города Форсса 2000 года рождения в понедельник в уездном суде Канта-Хяме были зачитаны обвинения в злостном мошенничестве, совершенном в несовершеннолетнем возрасте. Отцу подростка предъявлено объявление в злостном отмывании денег, сообщает YLE.
Юноше удалось воспользоваться технической ошибкой в информационных системах мальтийского интернет-казино. Он зарегистрировался в службе игровой компании с помощью ложной даты рождения и перевел на свой банковский счет более 250 000 евро.
Из-за ошибки в системе клиент мог переводить одну и ту же сумму одновременно на онлайн-кошелек компании и на свой банковский счет.
Сотрудник игровой компании обнаружил мошенничество в июле 2017 года.
Отец подростка подозревается в злостном отмывании денег. Сын перевел на его счет в общей сложности 14 000 евро.
Мать подростка также подозревается в отмывании денег. Она получила от сына 2300 евро и мотоцикл стоимостью 5000 евро.
Обвинитель требует приговорить молодого человека к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Родителей юноши требуют приговорить к условным срокам наказания. Уездный суд Канта-Хяме вынесет свой приговор 3 сентября.