Финский подросток выманил у интернет-казино более четверти миллиона евро

Юноше удалось воспользоваться технической ошибкой в информационных системах мальтийского интернет-казино. Он зарегистрировался в службе игровой компании с помощью ложной даты рождения и перевел на свой банковский счет более 250 000 евро.

Из-за ошибки в системе клиент мог переводить одну и ту же сумму одновременно на онлайн-кошелек компании и на свой банковский счет.

Сотрудник игровой компании обнаружил мошенничество в июле 2017 года.

Отец подростка подозревается в злостном отмывании денег. Сын перевел на его счет в общей сложности 14 000 евро.

Мать подростка также подозревается в отмывании денег. Она получила от сына 2300 евро и мотоцикл стоимостью 5000 евро.