Узнайте, какие квартиры сейчас очень трудно продать в Эстонии и что сделать, чтобы в этом преуспеть

В связи с непрекращающимся ростом новых многоквартирных домов продавать старые квартиры становится все сложнее. Что именно мешает продаже, рассказывает маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон.

«Вот пять типов квартир, которые наиболее трудно продать. Их важно правильно оценить, но даже при адекватной цене их продажа может занять продолжительное время», - говорит он.

- Квартиры с недостатками или с нехваткой документов

Например, фактическая общая площадь отличается от указанной в документах, или отсутствует разрешение на использование. Необходимо привести документы в порядок или снизить цену: собственник должен знать, что банки не финансируют покупку квартир с неправильно оформленными или отсутствующими документами. Бывают, конечно, редкие исключения, но на это лучше не рассчитывать.

- Квартира в неудобном районе

Таким можно назвать место рядом с железной дорогой, шумной магистралью или популярным ночным увеселительным заведением. Еще неизвестно, что из этого неприятнее. Неважно, насколько ценным с точки зрения архитектуры является дом и сколько средств вложено в богатый и привлекательный интерьер квартиры! Если под окнами гудит загруженная автомобилями улица, это снижает цену объекта.

- Квартира на непопулярных этажах

Всегда имейте в виду, что первый и пятый этажи в доме без лифта должны быть оценены адекватно.

- Квартиры в быстро развивающемся районе

Покупатели очень интересуются, что будет рядом с их будущим домом, и изучают этот вопрос. Если рядом с квартирой с видом на море построят закрывающий этот вид небоскреб или практически во дворе пройдет Rail Baltic, потенциального покупателя можно привлечь лишь низкой ценой.

- Просто дорогие квартиры

Трудно найти покупателя для красивой, но очень дорогой квартиры. У обычного человека нет такого дохода, чтобы он мог ежемесячно без особых усилий выплачивать банковскую ссуду. Кроме того, размер самофинансирования для покупки дорогой квартиры уже велик сам по себе.

- Квартиры большой площади

Например, покупателей на трехкомнатную квартиру площадью 88 кв.м или на четырехкомнатную площадью 110 кв.м найти можно, но очень трудно. Продавая квартиры такого размера, нужно учитывать, что покупателя придется ждать долго.