Интервью с Яаком Нигулом: родителей уехавших за границу нужно лишить государственной пенсии

- Например?

- Два года назад в вузы Эстонии было принято 14 057 студентов. Бизнес и управление – это совершенно бессмысленная специальность, на которую приняли учиться 2335 человек. На специальности в области искусства приняли 729 человек, на социологов начали учиться 623 человека. Нужно ли Эстонской Республике в дополнение к уже имеющимся так много социологов? Две трети студентов, работая по специальности, никогда не создадут распределяемый доход от налогов.

- Вашей группе предприятий сейчас нужны только инженеры и конструкторы? Специалисты по дизайну вообще не влияют на успех мебельной промышленности?

- Теоретически эстонские специалисты по дизайну могли бы принести нам успех. Мы пытались найти в Эстонии дизайнеров, с которым можно было бы работать, но, к сожалению, они оказались художниками. Поэтому мы пользуемся услугами дизайнеров из Дании, Германии, Испании и Англии. Часто - из Финляндии.

- У вас действительно нет ни одного дизайнера из Эстонии?

- Один эстонец, который захотел работать, все же есть – Эльмет Трейер.

- Что изменится для вашего предприятия, если трехногую табуретку вместо художника нарисует дизайнер?

- Эстонские дизайнеры не умеют конструировать. Могут, конечно, создать какую-то картинку, но от нее сложно прийти к экспортируемому изделию. Я утверждаю, что в Эстонии сейчас нет ни одного дизайнера, изделия которого покупали бы за границей из-за его имени. Мы уже несколько лет выполняем субподряд для финской фирмы Artek, которая производит вещи Алвара Аалто.

Если мы возьмем трехногую табуретку Аалто, то ее особенностью будет очень сложное строение. Такие табуретки очень дороги в производстве, но играет свою роль и имя дизайнера.

В качестве субподрядчика мы более десяти лет производим изделия из фанеры одного из датских дизайнерских бюро. У них действительно очень классные и сложные идеи, которые продаются. Я показывал картинки их изделий студентам и преподавателям Художественной академии: мол, пожалуйста, думайте в этом направлении. Ничего не получилось, они прошли мимо этой темы. Мы хотели диваны и кресла, а получили одну скамейку, которая сгодилась бы только для вокзала.

- Почему наши дизайнеры не попадают на обучение? Может быть, наш технический университет должен был бы брать на обучение не только архитекторов, но и дизайнеров?

- Я не преподаватель, чтобы так говорить. Может, дело в эгоизме, поскольку хотелось бы создать то, что самому кажется интересным, пусть на это и минимальный спрос. Дизайнер должен уметь продумать, как, кому и сколько может принести его творчество. Руководство Художественной академии могло бы подумать о потребностях промышленности, а не только говорить о том, что предприниматели не хотят сотрудничать с дизайнерами.