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50 лет назад была задавлена танками "Пражская весна"

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Praha elanikud lehvitavad Tšehhoslovakkia lippu ja proovivad põlevate tõrvikutega peatada nõukogude tanki 21. augustil viiskümmend aastat tagasi. Nõukogude Venemaa juhitud invasioon purustas Praha kevadena tuntud reformid endises Tšehhoslovakkias.

ФОТО: LIBOR HAJSKY / AFP / Scanpix

Избрание 5 января 1968 года Александра Дубчека первым секретарем ЦК компартии Чехословакии считается формальным началом процесса либерализации в стране. И хотя ростки свободы раздавили советские танки и войска союзников СССР по Варшавскому договору, период, получивший известность как "Пражская весна", дал чехам и словакам надежду на действительно светлое будущее после двух десятилетий навязанного им коммунизма, пишет DW.com.

"Можно было действительно почувствовать после избрания Дубчека, как подул свежий ветер", - вспоминает Марта Кубишова, ставшая одним из символов "Пражской весны". В январе 1968 года она была известной певицей, вокалисткой популярной в ЧССР группы Golden Kids.

"Это было незабываемое, замечательное время. Люди свободно вздохнули. Такое было чувство, что по прошествии 20 лет произошло, наконец, что-то хорошее и радостное, - рассказывает она. - Было такое ощущение, что исчез железный занавес, что мир открылся для нас". Ей было тогда 25 лет.

Социализм с человеческим лицом

Приход к власти Дубчека был последним звеном в цепи событий на пути к "Пражской весне", уверен чешский историк Петр Блажек. До того были хрущевская оттепель в СССР, освобождение политических заключенных в ЧССР и Польше в конце 1950-х - начале 1960-х, протесты чехословацких писателей в 1967 году, а также острая необходимость в экономических реформах.

Этим, а также политическим реформам дали броское название, вызвавшее резонанс во всем мире - "социализм с человеческим лицом".

Историк Ян Адамек считает лозунг образцом удачного политического маркетинга. Ведь эта расплывчатая формулировка допускала самое широкое толкование: от "гуманной" коммунистической диктатуры до либеральной демократии с социалистическими элементами.

Конец цензуры

Одним из самых радикальных нововведений Дубчека стала в апреле 1968 года отмена цензуры. Эффект был, однако, двойственный. "Когда вы даете людям свободу слова в обществе, где до того была цензура, вы сами подвергаетесь постоянной критике, - поясняет историк Ян Адамек. - Дубчека критиковали и за то, что он слишком радикален, и за то, что он недостаточно радикален".

Пражские реформаторы не собирались (во всяком случае, на том этапе реформ) лишать коммунистическую партию руководящей роли. Однако руководство СССР, а также ГДР и Болгарии с тревогой наблюдали как за реформами сверху, так и за давлением снизу - народа Чехословакии, который хотел еще больших перемен. 21 августа 1968 года войска Варшавского договора вошли на территорию ЧССР - около миллиона солдат и офицеров: "весна" закончилась, началась советская оккупация.

Во время ввода войск и подавления протестов  Марта Кубишова публично поддержала Дубчека. Она спешно записала балладу, призывавшую к миру, которая стала гимном чехословацкого сопротивления так называемой "нормализации", навязанной стране. Песню вскоре сняли с эфира, а самой певице было запрещено выступать в течение 20 лет, вплоть до 1989 года.

"Пражская весна" длилась немногим более семи месяцев. Закончилась она отменой почти всех реформ. Очень многие представители интеллигенции и молодежи эмигрировали на Запад. Но вкус свободы помог сохранить надежду на то, что коммунизму однажды наступит конец, резюмирует Марта Кубишова.

Тени прошлого

Только после крушения так называемой социалистической системы, когда в Чехии, Словакии, ГДР были открыты архивы госбезопасности, стали известны детали вторжения. Так, во время "Пражской весны" десятки агентов Штази - восточногерманского министерства госбезопасности - шпионили за чехословацкими активистами. После ввода войск Варшавского договора именно сотрудники Штази стали экспертами в преследовании инакомыслящих, интернировании самых непокорных, разгроме подпольных типографий и радиостанций.

Не так давно разразился скандал в связи с тем, что в Чехии нашли документы, свидетельствующие о сотрудничестве с госбезопасностью ЧССР нынешнего премьер-министра страны Андрея Бабиша. В начале 1980-х он, по утверждению историков, которые занимаются исследованием архивов госбезопасности, стал информатором госбезопасности под псевдонимом Буреш. Олигарх, который из-за своей предпринимательской деятельности и пророссийской позиции и так является весьма спорной фигурой в стране, подал в суд на историков за клевету. Но суд его иск отклонил.

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