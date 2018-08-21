Фото: особняк в колониальном стиле на берегу Балтийского моря - редкость для Эстонии
21 августа 2018, 15:26
В Меремыйза ждет покупателей необычный и очень редкий для Эстонии прибрежный особняк, пишет портал Kodustill.
Этот дом, находящийся в идеальном состоянии, не забудет никто, хоть один раз его увидевший. В привлекательном жилом комплексе, построенном по эксклюзивному проекту, колониальный стиль гармонично сочетается с великолепным скандинавским стилем.
Дом соответствует последним строительным стандартам и требованиям к качеству. К дизайну интерьера также приложили руку профессионалы.
Земельный участок площадью 19,33 гектара делится на землю жилищного и сельскохозяйственного назначений. Ухоженная территория вокруг дома имеет площадь 50 000 квадратных метров.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.