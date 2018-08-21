Вт, 21.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
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  • Фото: особняк в колониальном стиле на берегу Балтийского моря - редкость для Эстонии

Фото: особняк в колониальном стиле на берегу Балтийского моря - редкость для Эстонии

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ФОТО: City24

В Меремыйза ждет покупателей необычный и очень редкий для Эстонии прибрежный особняк, пишет портал Kodustill. 

Этот дом, находящийся в идеальном состоянии, не забудет никто, хоть один раз его увидевший. В привлекательном жилом комплексе, построенном по эксклюзивному проекту, колониальный стиль гармонично сочетается с великолепным скандинавским стилем.

ФОТО: City24

Дом соответствует последним строительным стандартам и требованиям к качеству. К дизайну интерьера также приложили руку профессионалы. 

ФОТО: City24

Земельный участок площадью 19,33 гектара делится на землю жилищного и сельскохозяйственного назначений. Ухоженная территория вокруг дома имеет площадь 50 000 квадратных метров.

Подробности находятся ЗДЕСЬ

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