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Недорогой безрамочный смартфон Nokia 5.1 Plus представлен официально

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FILE PHOTO: Florian Seiche, Chief Executive Officer of HMD Global, presents new Nokia mobiles during the Mobile World Congress in Barcelona, Spain, February 25, 2018. REUTERS/Yves Herman/File Photo

ФОТО: YVES HERMAN / REUTERS

Компания HMD Global представила сегодня смартфон Nokia 5.1 Plus. Это более простая и доступная модель, чем дебютировавший сегодня же Nokia 6.1 Plus.

Смартфон представляет собой международную версию Nokia X5, дебютировавшего в Китае в прошлом месяце. В отличие от Nokia X5, в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo — Android One, вместо фирменной оболочки для китайского рынка, пишет ferra.ru.

Nokia 5.1 Plus оснащается 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3060 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 149,51 x 71,98 x 8 мм, а вес — 160 граммов.

Nokia 5.1 Plus будет доступен в трех цветовых вариантах – глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый синий. Смартфон появится в продаже в ряде стран в сентябре, ориентировочная розничная цена составит €199.

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