Фото, видео: не следуйте примеру этого строителя, которому не заплатили за работу

Инцидент произошел в Великобритании, в городе Бантингфорд графства Хартфордшир. 30-летний Дэниель Нигу пригнал к новостройкам два экскаватора и снес ковшами фасады пяти зданий.

Как рассказали очевидцы этих событий, при этом Дэниель смеялся и делал перерывы, чтобы снять процесс разрушения на смартфон. Местные жители пытались остановить его, считая, что тот просто помешался. Но Нигу объяснил, что сносит дома, за которые ему не заплатили.

Однако такие объяснения соседей не удовлетворили, и они вызывали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали разрушителя и надели на него наручники. Сам Нигу в этот момент был абсолютно спокоен и не оказывал никакого сопротивления.

Как сообщает таблоид Metro, мужчину уже обвинили в умышленном уничтожении и повреждении имущества. За это Нигу грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

На предварительном заседании суда строитель объяснил, что крупная британская строительная компания McCarthy & Stone, на которую он работал в качестве подрядчика, не выплатила ему обещанную сумму за строительство пяти домов.

Представители McCarthy & Stone заявили, что разрушенные дома были полностью готовы к заселению, и новые жильцы должны были в них въехать в течение недели. Теперь строительная компания намерена восстанавливать частично снесенные дома.

30-летний Дэниель Нигу будет находиться под стражей до 10 сентября, когда состоится первое слушание его дела.