Смотрите, как будет выглядеть мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги!

В четверг, 23 августа, в Общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма в Таллинне состоится международная конференция «Европейская память и преступления коммунистических режимов: миллионы жертв неосуществленной утопии», целью которой является пролить свет на преступления коммунизма, оставшиеся в тени других исторических событий и обсудить возможности для создания единой европейской культуры памяти. До начала конференции, на Маарьямяги, состоится открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии.
«Преступления нацизма глубоко осознаны, изучены и вне сомнений, чего, к сожалению, нельзя сказать о преступлениях коммунистических режимов, которые затронули почти все континенты. Огромные потери из-за красного террора понес и русский народ. Мы имеем дело с серьезным пробелом в международной исторической дискуссии и образовании. В Эстонии плачевные последствия коммунистического правления хорошо известны, поэтому наша страна играет важную роль в распространении знаний о преступлениях коммунизма», - сказала член правления Института исторической памяти Эстонии Сандра Вокк.
По ее словам, у обществ Европы разный опыт знакомства с тоталитарными идеологиями XX века. «Лучшего взаимопонимания в рамках этой тематики можно достичь, стремясь к общей культуре памяти, которая означает следующее – равно уважительное отношение ко всем жертвам тоталитаризма и защита свободы и человечности от всех его проявлений без двойных стандартов. Поэтому намеченная конференция в Таллинне является частью общеевропейской дискуссии об исторической памяти», - заявила Вокк.
До начала конференции на Маарьямяги будет открыт мемориал жертвам коммунизма в Эстонии.
«На стенах мемориала более 22 000 имен жителей Эстонии разных национальностей, убитых коммунистами или же погибших в заключении или на принудительном поселении из-за нечеловеческих условий содержания. Большая часть из них лежит в безымянных могилах. Мемориал посвящен абсолютно всем репрессированным советской властью в 1940-1991 годах жителям Эстонии. 23 августа с 18.00 все желающие приглашаются в мемориал, где гостей ждет музыкальная инсталляция», - добавила она.