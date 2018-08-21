Пограничники помогли нарушителям границы расстаться с лишними деньгами
21 августа 2018, 14:38
Пограничники оштрафовали трех человек, которые в минувшие выходные оказались в пограничной зоне.
С помощью радарной системы пограничники обнаружили в течение двух дней перемещение в общей сложности трех человек в пограничной зоне в волости Сетумаа в Вырумаа, где посторонним людям запрещено находиться, сообщила во вторник Лыунаская префектура.
Пограничники задержали людей, находившихся в пограничной зоне, и наложили на них денежный штраф. Все трое — граждане Эстонии.
Пограничники также подробно объяснили нарушителям, как действует контрольная пограничная линия, почему нельзя нарушать пограничный режим и какие такое нарушение влечет за собой последствия.