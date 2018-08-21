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  • Пограничники помогли нарушителям границы расстаться с лишними деньгами

Пограничники помогли нарушителям границы расстаться с лишними деньгами

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Eemalt vaadates võib paista, et Eesti piirivalvurid on sisenenud Venemaale, kuid tegelikult teeb piiririba käänu.

ФОТО: Arved Breidaks

Пограничники оштрафовали трех человек, которые в минувшие выходные оказались в пограничной зоне.

С помощью радарной системы пограничники обнаружили в течение двух дней перемещение в общей сложности трех человек в пограничной зоне в волости Сетумаа в Вырумаа, где посторонним людям запрещено находиться, сообщила во вторник Лыунаская префектура.

Пограничники задержали людей, находившихся в пограничной зоне, и наложили на них денежный штраф. Все трое — граждане Эстонии.

Пограничники также подробно объяснили нарушителям, как действует контрольная пограничная линия, почему нельзя нарушать пограничный режим и какие такое нарушение влечет за собой последствия.

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