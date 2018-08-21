Пограничники помогли нарушителям границы расстаться с лишними деньгами

С помощью радарной системы пограничники обнаружили в течение двух дней перемещение в общей сложности трех человек в пограничной зоне в волости Сетумаа в Вырумаа, где посторонним людям запрещено находиться, сообщила во вторник Лыунаская префектура.

Пограничники задержали людей, находившихся в пограничной зоне, и наложили на них денежный штраф. Все трое — граждане Эстонии.