Картина дня: нехватка полицейских, высказывание Ансипа и движение Eesti 200 идет на выборы

Движение Eesti 200 выйдет на предстоящие выборы Рийгикогу политической партией

Совет политического движения Eesti 200 принял решение выйти на предстоящие в следующем году выборы Рийгикогу политической партией, которая будет создана осенью. Читайте далее...

Трамп назвал условия снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и на Украине. Читайте далее...

Ссоры между политическими силами Маарду: диалога нет, страдают горожане

«Кто давал Николаю Дегтяренко право делать заявления от имени всех активных жителей Маарду?» - с таким вопросом в редакцию Rus.Postimees обратился представившийся городским активистом Евгений Агеев, утаивший, однако, в письме факт своей принадлежности к Центристской партии.

Ансип: некоторые достижения Эстонии - моя заслуга

На праздничном приеме в честь Дня восстановления независимости вице-председатель Европейской комиссии Анрус Ансип сказал порталу Postimees, что в целом дела в Эстонии идут хорошо, а некоторые достижения страны - его заслуга. Читайте далее...

Когда вы в последний раз видели полицейских на улице?

После того как в начале августа в аварии, произошедшей неподалеку от Абья, погиб 50-й человек в этом году, а количество погибших на дорогах Эстонии за семь месяцев побило рекорд всего прошлого года, полиция отправила большую часть своих сил на контроль за движением. Читайте далее...

Пресса Британии: Лондон призывает Европу не дружить с Путиным

Все британские газеты пишут о том, что новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время своего визита в Вашингтон призовет страны ЕС следовать примеру США и ужесточать санкции, наложенные на Россию из-за вменяемого ей применения химического оружия на британской территории. Читайте далее...

Интервью с Яаком Нигулом: родителей уехавших за границу нужно лишить государственной пенсии

Эстонцы проигрывают Финляндии в конкуренции, поскольку наши вузы производят специалистов, которые по сути не в состоянии создать для развития страны необходимую дополнительную ценность, считает руководитель мебельного производства Tarmeko Яак Нигуль. Читайте далее...

Сотни людей провели вечер праздничного дня в пробке на границе

В День восстановления независимости на эстоно-российской границе образовалась очередь из автомобилей длиной более 1,3 км. Читайте далее...

Смотрите, как будет выглядеть мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги!