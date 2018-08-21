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  • «Жить реально страшно»: российским спортсменам составили «параноидальную» памятку об угрозах допинга

«Жить реально страшно»: российским спортсменам составили «параноидальную» памятку об угрозах допинга

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Сергей Шубенков.

ФОТО: OLIVIER MORIN/AFP

Российский легкоатлет Сергей Шубенков разместил фото с памяткой, где спортсменов предостерегают от возможного попадания в их организм запрещенных препаратов.

В документе показаны способы попадания запрещенных субстанций в организм и даны советы, как этого избежать. К примеру, спортсменам рекомендуется внимательно читать этикетки на БАДах, лекарствах и продуктах, не пить воду из непроверенных источников, критически относиться к любым советам и уметь говорить «нет» на предложение стакана воды, «даже если его предлагает ваш партнер по команде».

«Жить реально страшно. Паранойя все ближе», — подписал свой пост Шубенков.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешили выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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