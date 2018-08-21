«Жить реально страшно»: российским спортсменам составили «параноидальную» памятку об угрозах допинга

В документе показаны способы попадания запрещенных субстанций в организм и даны советы, как этого избежать. К примеру, спортсменам рекомендуется внимательно читать этикетки на БАДах, лекарствах и продуктах, не пить воду из непроверенных источников, критически относиться к любым советам и уметь говорить «нет» на предложение стакана воды, «даже если его предлагает ваш партнер по команде».