«Жить реально страшно»: российским спортсменам составили «параноидальную» памятку об угрозах допинга

Российский легкоатлет Сергей Шубенков разместил фото с памяткой, где спортсменов предостерегают от возможного попадания в их организм запрещенных препаратов.
В документе показаны способы попадания запрещенных субстанций в организм и даны советы, как этого избежать. К примеру, спортсменам рекомендуется внимательно читать этикетки на БАДах, лекарствах и продуктах, не пить воду из непроверенных источников, критически относиться к любым советам и уметь говорить «нет» на предложение стакана воды, «даже если его предлагает ваш партнер по команде».
«Жить реально страшно. Паранойя все ближе», — подписал свой пост Шубенков.
В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешили выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Жить реально страшно 😱 Паранойя всё ближе 😬 поджидает за каждым углом прямо-таки 😆 pic.twitter.com/K2ukem6id1— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) August 21, 2018