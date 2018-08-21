Вт, 21.08.2018
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В Нарве осквернили государственный флаг Еще и в День восстановления независимости...

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Вчера, 20 августа, около 10.00 в полицию сообщили, что на Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу государственный флаг ЭР и потоптался по нему.

Отреагировавшие на это сообщение полицейские задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и отправили его в арестный дом трезветь.

В связи с этим досадным инцидентом, произошедшим в День восстановления независимости, начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает осквернение официального символа ЭР.

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