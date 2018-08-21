Разоблачение или пасквиль? Благотворительную организацию обвинили в торговле вещами, пожертвованными для малоимущих

Тем не менее, мы решили, что скрывать данную информацию, благополучно расползающуюся по социальных сетям, нельзя, и предоставили публично обвиненным возможность ответить на прозвучавшие обвинения и сказать слово в свою защиту.

Итак, анонимный автор рассказала, что хочет предостеречь людей от известной благотворительной организации Lootus Sinuga: «В июне я по совету в одной из групп социальной сети Facebook отнесла восемь гимнастических купальников для выступлений в организацию Lootus Sinuga. Купальники стоимостью от 200 до 450 евро я попросила передать в бедные семьи, в которых ребенок занимается гимнастикой».

По словам автора письма, она уточнила, что хотела бы отдать купальники в разные семьи, на что получила от принимавшей дар девушки заверения, что вещи точно попадут к нуждающимся. «Но через две недели я обнаружила фото своего купальника на сайте okidoki.ee, когда искала работу тренера. Зайдя в аккаунт, где предлагался этот купальник, я увидела и все остальные. Был указан тот же контактный номер, что и на странице Lootus Sinuga». Она уточнила, что сразу пошла в полицию, где у нее отказались принимать заявление, сославшись на то, что заявительница добровольно отдала свои вещи.

«Я пыталась связаться по телефону с представителем этой организации, но девушка сразу бросила трубку, после этого все объявления исчезли. Дозвониться я больше не могу, да и понятно, что теперь требовать свои вещи назад бесполезно. Да, я сама их отдала, но очень жаль, что на этом хотели навариться, а нуждающиеся семьи, для которых купальники предназначались, ничего так и не получили», - подвела итог автор письма.

Эта история показалась нам тревожной. Lootus Sinuga - очень известная организация, и если поначалу о ней говорили только в положительном ключе, то в последнее время появилось немало обвинений в некорректном ведении дел, правда, реальных и доказанных обвинений среди прозвучавших разоблачений было мало. Мы связались с руководителем организации Екатериной Пановой и спросили ее, как она может прокомментировать новые обвинения.

Екатерина ответила на наш запрос молниеносно и высказала неподдельное удивление. Она объяснила, что именно для того, чтобы исключить ситуацию, когда подаренные вещи вдруг начинают продавать, в организации есть правило фотографировать каждую вещь и хранить фотографии: «Я разговаривала с девушкой, сидящей на приеме. Мы вместе пересмотрели фотографии всех принесенных нам вещей в период с мая по август, но гимнастических купальников среди них не нашли. И наша работница говорит, что никаких купальников не было, тем более, с особым пожеланием отдать их в разные семьи. Пожелания дарителей мы фиксируем отдельно и стараемся беспрекословно им следовать».