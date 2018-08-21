Разоблачение или пасквиль? Благотворительную организацию обвинили в торговле вещами, пожертвованными для малоимущих

Пришедшее в редакцию Rus.Postimees письмо могло спровоцировать очень громкое разоблачение. Это не шутки, когда известную и пользующуюся популярностью благотворительную организацию обвиняют в злоупотреблениях. Однако доказать обличающие ее факты автор не смог, не оставив редакции ни малейшей возможности связаться с ним для уточнения обстоятельств. Письмо было анонимным.
Тем не менее, мы решили, что скрывать данную информацию, благополучно расползающуюся по социальных сетям, нельзя, и предоставили публично обвиненным возможность ответить на прозвучавшие обвинения и сказать слово в свою защиту.
Итак, анонимный автор рассказала, что хочет предостеречь людей от известной благотворительной организации Lootus Sinuga: «В июне я по совету в одной из групп социальной сети Facebook отнесла восемь гимнастических купальников для выступлений в организацию Lootus Sinuga. Купальники стоимостью от 200 до 450 евро я попросила передать в бедные семьи, в которых ребенок занимается гимнастикой».
По словам автора письма, она уточнила, что хотела бы отдать купальники в разные семьи, на что получила от принимавшей дар девушки заверения, что вещи точно попадут к нуждающимся. «Но через две недели я обнаружила фото своего купальника на сайте okidoki.ee, когда искала работу тренера. Зайдя в аккаунт, где предлагался этот купальник, я увидела и все остальные. Был указан тот же контактный номер, что и на странице Lootus Sinuga». Она уточнила, что сразу пошла в полицию, где у нее отказались принимать заявление, сославшись на то, что заявительница добровольно отдала свои вещи.
«Я пыталась связаться по телефону с представителем этой организации, но девушка сразу бросила трубку, после этого все объявления исчезли. Дозвониться я больше не могу, да и понятно, что теперь требовать свои вещи назад бесполезно. Да, я сама их отдала, но очень жаль, что на этом хотели навариться, а нуждающиеся семьи, для которых купальники предназначались, ничего так и не получили», - подвела итог автор письма.
Эта история показалась нам тревожной. Lootus Sinuga - очень известная организация, и если поначалу о ней говорили только в положительном ключе, то в последнее время появилось немало обвинений в некорректном ведении дел, правда, реальных и доказанных обвинений среди прозвучавших разоблачений было мало. Мы связались с руководителем организации Екатериной Пановой и спросили ее, как она может прокомментировать новые обвинения.
Екатерина ответила на наш запрос молниеносно и высказала неподдельное удивление. Она объяснила, что именно для того, чтобы исключить ситуацию, когда подаренные вещи вдруг начинают продавать, в организации есть правило фотографировать каждую вещь и хранить фотографии: «Я разговаривала с девушкой, сидящей на приеме. Мы вместе пересмотрели фотографии всех принесенных нам вещей в период с мая по август, но гимнастических купальников среди них не нашли. И наша работница говорит, что никаких купальников не было, тем более, с особым пожеланием отдать их в разные семьи. Пожелания дарителей мы фиксируем отдельно и стараемся беспрекословно им следовать».
Екатерина заверила, что готова показать свой аккаунт в okidoki, где, по ее словам, невозможно бесследно удалить информацию о выставленной на продажу вещи. Кроме того, она объяснила, что на звонки в организацию она отвечает лично, отключая телефон только на ночь, чтобы не беспокоить домочадцев. В этой ситуации мы могли бы попросить автора письма показать нам распечатку ее звонков, чтобы можно было доказать ее общение с Lootus Sinuga, но автор предпочла не оставить никаких контактных данных – ни телефона, ни адреса электронной почты.
«Мы очень тяжело выслушивать подобные обвинения, которых в последнее время стало слишком много. Я не знаю, в чем причина и кто ведет эту целенаправленную травлю. Однако могу вас заверить, что ничего из описанного в поступившем к вам письме, не было и быть не могло», - сказала Екатерина Панова.
Для очистки совести мы обратились в Департамент полиции и погранохраны, попросив уточнить, обращались ли в полицию с заявлениями против странных и подозрительных действий со стороны благотворительной организации Lootus Sinuga. Однако такой информацией стражи порядка с нами делиться не захотели, отметив: «Выдавать информацию третьим лицам, были ли поданы заявления в полицию в отношении какого-либо лица, полиция не может».
Эта ситуация оказалась еще более неприятной по нескольким причинам. С одной стороны, в редакцию портала Rus.Postimees часто обращаются люди, которые столкнулись с настоящими обманом и аферами, о которых они хотят предупредить остальных жителей Эстонии и по возможности остановить обманщиков. Мы со своей стороны делаем все, чтобы максимально повлиять на ситуацию. В данном случае рассказ читательницы имел основание для проведения журналистского расследования, однако обвиняющая сторона не дала нам возможности собрать доказательства, а обвиняемая сторона все отрицает. Поэтому выяснить, кто в этой ситуации говорит правду, не представляется возможным.
С другой стороны, в век расцвета слабо контролируемых интернет-ресурсов самоуправство и стремление всеми мыслимыми и немыслимыми способами очернить и оболгать конкурента или оппонента, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Людей поливают грязью, не неся за это никакой ответственности и не давая человеку возможности сказать хоть слово в свое оправдание. Причем, чаще всего это делается анонимно, когда клеветника невозможно ни вычислить, ни призвать к ответу. Однако уважающее себя издание, редакция которого состоит из журналистов, а не из интернет-пользователей, не позволит себе публиковать непроверенную информацию. Нельзя обвинять, не дав обвиненной стороне возможности высказаться в свою защиту.
И третье. Благотворительных организаций в Эстонии немало. Они делают большую работу, помогая нуждающимся людям. Им благодарны и признательны. Однако хватает и обвинений, большая часть которых не имеет под собой оснований, но среди которых может быть важная и нужная информация, способная остановить оступившихся или утративших связь с реальностью помощников.
Об этом стоит говорить, подкрепляя слова железными доказательствами, в противном случае, это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Поэтому еще раз просим наших читателей: если вы хотите сообщить важную и достоверную информацию, оставляйте, пожалуйста, свои контактные данные. Ваше имя не обязательно будет опубликовано в тексте журналистского расследования, но мы должны иметь возможность для обратной связи, если нам нужно что-то уточнить и получить дополнительные сведения.