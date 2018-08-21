Как оценивают российские эксперты по недвижимости наши квартиры

При этом информационный поток то и дело выносит на поверхность сведения о запредельно дешевой недвижимости в Прибалтике. Как обстоят дела на самом деле?

В 2014-м, по отзывам компаний, работающих на местных рынках недвижимости, спрос со стороны российских покупателей упал более чем на 60 процентов. Некоторые международные компании вообще закрыли работу по Прибалтике или свели такую деятельность к минимуму.

Еще одна причина, по которой сократился интерес россиян к покупке жилья в Прибалтике — это изменения правил получения вида на жительство (ВНЖ) через покупку недвижимости в Латвии. Именно на эту страну приходилось подавляющее число всех прибалтийских сделок, заключаемых россиянами. И неудивительно — до 1 сентября 2014 года для получения вида на жительство было достаточно купить недвижимость в Риге или Юрмале стоимостью от 143 тысяч евро, а в других регионах страны — хватило бы и 71 тысячи.

Недвижимость Литвы куда менее популярна у российских покупателей — программы ВНЖ для инвесторов в квадратные метры нет, да и географически страна от России дальше, чем Латвия и Эстония. При этом закон продажу недвижимости иностранцам практически не ограничивает (исключение — сельхозземли), а цены ниже латвийских, хотя в последние год-полтора отмечается рост. В среднем, по оценке Tranio.ru, метр жилой недвижимости в Вильнюсе стоит около 1,5 тысячи евро, а в курортной Клайпеде — в районе тысячи. Россиян среди иностранных покупателей совсем мало, зато на рынке заметно присутствие граждан Белоруссии. В 2017 году на их долю пришлось, например, более 20 процентов от всего объема иностранных сделок в Вильнюсе. Основные причины такого спроса — сравнительно невысокие цены и доступная ипотека (под два процента годовых).

Отдельный жанр — так называемые «визовые сделки» — владение местной недвижимостью дает гражданам третьих стран право на многократный шенген с пребыванием до шести месяцев в году. У таких покупателей спросом пользуются в основном «убитые» квартиры и дома — смысл владения в данном случае не в том, чтобы жить на приобретенных метрах. Местные сайты объявлений о недвижимости буквально пестрят объявлениями, предлагающими «купить недвижимость для открытия визы». Такие варианты обычно находятся в провинции и стоят совсем дешево — три-четыре тысячи евро и даже дешевле.

Владение недвижимостью в Эстонии тоже бонусом дает право на многократную шенгенскую визу. Местный рынок растет быстрее всего — по оценке CBRE Baltics, в 2017 году в Таллинне на первичный рынок вышло порядка трех тысяч квартир — это на 50 процентов больше, чем годом ранее. В перспективе это создает потенциал для коррекции цен. Средняя стоимость метра недвижимости в Таллинне, по данным Tranio.ru, составляет около 1300 евро (в Старом городе — две-три тысячи), в Тарту — от тысячи. При этом, как и в Литве, и в Латвии, «убитый» вариант в сельской местности можно найти в пределах десяти тысяч.