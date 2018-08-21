Видео. Кошмар в Бразилии: рефери минуту смотрел, как убивают бойца

Видео дошло до Джона МакКарти – самого авторитетного судьи в смешанных единоборствах. Он начал судить турниры UFC в 1994 году, а в 2001-м помог разработать единый свод правил ММА. Джон признается, что почти никогда не встречал такую халатность: «Это одна из самых отвратительных вещей, что я видел в ММА! Рефери не понимал, что происходит, из-за его невежества боец мог умереть. Вот почему ММА нуждается в регулирующей ассоциации, которая могла бы пресечь такую возмутительную безответственность».

Джон уточнил, что судья обязан разбираться во всех элементах ММА, а в идеале опробовать их на себе – чтобы понимать, что чувствует боец в критических ситуациях. «Иногда бои судить легко, иногда – невероятно сложно. Ты обязан знать, что, нахрен, происходит на твоих глазах, иначе боец может реально умереть», – написал Джон в твиттере.

Обычно при болевых или удушающих боец сдается, хлопая по настилу или сопернику. Если руки тоже попали в захват, можно сдаться словесно. В правилах отдельно прописаны случаи, когда боец не может сдаться или осознанно защищаться, например, из-за асфиксии. Судья обязан остановить бой и присудить поражение технической сдачей.

В спорных случаях рефери трясет бойца за руку, чтобы проверить, адекватно ли тот реагирует и реагирует ли вообще.