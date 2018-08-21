На острове Муху пройдут восьмые Дни военной истории

В этом году мероприятие будет посвящено Моонзундской оборонительной операции (6 сентября — 22 октября 1941 года).

Соответствующие наступательные операции немецких войск: основная — «Беовульф» (нем. Unternehmen Beowulf); частные операции отвлечения — «Зюйдвинд», «Вествинд», «Нордвинд».

Непосредственно будет разыгран сценарий боев за остров Муху (Моон).

9 сентября 1941 года начались бои за остров Муху. Утром 14 сентября немецкие войска одновременно высадились на северной и южной оконечностях острова. Гарнизон оказал противнику упорное сопротивление, однако врагу удалось закрепился. Трое суток на острове продолжались тяжелые, непрерывные бои. Оборонявшиеся несли большие потери. 17 сентября 1941 года остатки гарнизона отошли на Сааремаа.

За двое суток непрерывных боев потери защитников острова составили более половины личного состава, все пять батарей, много пулеметов и минометов.

Реконструкция боя состоится 26 августа в 13.00 в поселке Лийва на острове Муху.

В мероприятии принимают участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Белорусии, Польши, Украины и Молдавии.

Мероприятие бесплатное!