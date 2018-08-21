До и после: ремонт в квартире актрисы Людмилы Чурсиной

У телеремонтов есть своя специфика, но, по словам дизайнеров, концептуально такие проекты часто оказываются интереснее обычных: «Этот формат работы дает возможность реализовать все свои идеи, что не всегда удается в обычной жизни. При этом телепроект — это настоящий ремонт по всем канонам жанра. Если штукатурка должна высохнуть, она высохнет естественно; нужно два дня на решение вопросов с электричеством — значит, они у мастеров будут. Все по правилам».