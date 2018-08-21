До и после: ремонт в квартире актрисы Людмилы Чурсиной

Этот проект в любимой цветовой гамме Людмилы Чурсиной создали дизайнеры Вероника и Сергей Ковалевы. «Нам хотелось, чтобы интерьер отражал утонченную и яркую натуру актрисы», — отмечают они. Новый интерьер комнаты стал подарком актрисе от команды телепередачи о ремонте в домах звезд "Идеальный ремонт", рассказывает портал Houzz.ru.
У телеремонтов есть своя специфика, но, по словам дизайнеров, концептуально такие проекты часто оказываются интереснее обычных: «Этот формат работы дает возможность реализовать все свои идеи, что не всегда удается в обычной жизни. При этом телепроект — это настоящий ремонт по всем канонам жанра. Если штукатурка должна высохнуть, она высохнет естественно; нужно два дня на решение вопросов с электричеством — значит, они у мастеров будут. Все по правилам».
В квартире Людмилы Чурсиной одна изолированная комната, которая служит хозяйке и гостиной, и спальней. До ремонта прямоугольная комната была в удовлетворительном состоянии, но проект решили начать с чистого листа.
Все фотографии и описание хода ремонта находятся ЗДЕСЬ.