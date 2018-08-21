Всех приглашают получить незабываемые культурные впечатления в Ласнамяэ

В сотрудничестве с посольством США будет показан яркий документальный фильм о городском искусстве “Муралы Меле”. Лента рассказывает, насколько сильно влияние современного искусства граффити и древней гавайской культуры на новое поколение коренных гавайцев. Главными героями картины стали два известных уличных художника, а также группа коренной гавайской молодежи и сельская община Ваймеа. Художники рассказывают, как создаваемое ими уличное искусство помогло им открыть для себя историю, идентичность и обязанности коренного гавайского народа на волне возрождения гавайского языка и культуры последних двадцати лет.

Фильму предшествует приблизительно часовая дискуссия с уличным художником и Денисом Полубояровым, занимающим пост городского художника Нарвы. Обсудим, для чего следует поддерживать городское искусство, что вообще следует считать городским искусством, а также какое впечатление производят эти городские картины. Модераторами обсуждения выступят участники ласнамяэского молодежного клуба “Актив” (Youth Club Active), которые проведут обсуждение как на эстонском, так и на русском языке.

Цель проходящего 21-25 августа ЛаснаКино - оживить городское пространство Ласнамяэ, вдохновить горожан использовать его потенциал и познакомить с Ласнамяэ как местом крутых культурных событий.

Организаторы выбрали для ЛаснаКино пять зеленых площадок с разным характером, чтобы показать разнообразие Ласнамяэ и чтобы зрители испытали радость открытия новых мест.

Программа ЛаснаКино очень разнообразна и современна: все это значимые ленты разных жанров. Будут показаны как эстонские, так и зарубежные фильмы, которые будут идти на языке оригинала, но с русскими и эстонскими субтитрами.

Хотя на сеансах будет 150 сидячих мест, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит взять плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

ЛаснаКино - бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти маленький сheck-in и заполнить маленькую анкету. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания.

ЛаснаКино поддерживают Allfilm, Exitfilm, Институт Гёте, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Районная управа Ласнамяэ, Bonava kinnisvara, Посольство США, Институт Финляндии и Британский Совет.

ПРОГРАММА ЛАСНАКИНО

21.08 Парк Кивила (Kivila 42)

«МУРАЛЫ МЕЛЕ»

2016 | реж. Тадаси Накамура | США | документальное кино

22.08 Огород Лаагна (Võru 11)

«ВЕСТЕРН»

2017 | реж. Валеска Гризебах | Германия | драма

23.08 Лужайка на Лийкури (Liikuri 26)

«АХТО»

2018 | реж. Яанис Валк | Эстония | документальное кино

24.08 Лужайка на Арбу (Arbu 15)

«ФЕХТОВАЛЬЩИК»

2015 | реж. Клаус Хяре | Эстония-Финляндия-Германия | драма

◉ 25.08 Парк Паэ (около моста)

«ДРУЖИНА»