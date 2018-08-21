Политолог: Eesti 200 может провести в стране шоковую терапию

"Когда появляется новая партия, то всегда говорят, что они не такие, как все остальные. И что все остальные не додумали и не доделали, что в действительности, конечно, не всегда правда", - передает его слова RusERR со ссылкой на Vikerraadio.

По мнению политолога, Eesti 200 отличает то, что это довольно замкнутая группа людей, которые месяцами общались друг с другом, прежде чем весной об этом стало известно общественности. Он добавил, что схема в Eesti 200 такая, что сначала присоединяешься к движению, а уже затем узнаешь, что именно обсуждается в этой группе.