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Политолог: Eesti 200 может провести в стране шоковую терапию

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Политолог Алар Кильп

ФОТО: Margus Ansu

Заявившее о преобразовании в политическую партию движение Eesti 200 представляет из себя закрытую группу технократов с большим управленческим опытом, которая может взять на себя проведение необходимой шоковой терапии в Эстонии, считает лектор сравнительной политологии Тартуского университета Алар Кильп.

"Когда появляется новая партия, то всегда говорят, что они не такие, как все остальные. И что все остальные не додумали и не доделали, что в действительности, конечно, не всегда правда", - передает его слова RusERR со ссылкой на Vikerraadio.

По мнению политолога, Eesti 200 отличает то, что это довольно замкнутая группа людей, которые месяцами общались друг с другом, прежде чем весной об этом стало известно общественности. Он добавил, что схема в Eesti 200 такая, что сначала присоединяешься к движению, а уже затем узнаешь, что именно обсуждается в этой группе.

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