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Куда исчез юбилейный бутербродный торт ЭР 100?

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Еда на столах простояла недолго.

ФОТО: Руслан Мотыжен

18 августа Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвского городского управления провёл традиционную летнюю ярмарку, где каждый смог найти занятие себе по душе.

В этот солнечный день на ярмарке собралось много гостей, кто-то делал покупки, дети катались на лошадях, участвовали в развлекательных программах и посещали мини-зоопарк. Желающие имели возможность   сделать оригинальную фотографию с атрибутами различных профессий, поближе познакомиться с разными специальностями.

Кульминацией праздника стала дегустация огромного бутербродного торта, приготовленного в честь столетия Эстонской Республики учителями и учениками поварского отделения. Дегустация сопровождалась благотворительной кампанией в помощь организации MTÜ Ayuda, занимающейся спасением животных.

Аппетитный бутербродный торт, отражающий национальные особенности кухни, исчез с дегустационного стола за считанные минуты, однако помог собрать 90 евро в пользу животных. Также быстро разлетались сочные бургеры для гурманов, приготовленные учениками центра.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования сообщает также, что набор на свободные места продлен до 29 августа.

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