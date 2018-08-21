Куда исчез юбилейный бутербродный торт ЭР 100?

В этот солнечный день на ярмарке собралось много гостей, кто-то делал покупки, дети катались на лошадях, участвовали в развлекательных программах и посещали мини-зоопарк. Желающие имели возможность сделать оригинальную фотографию с атрибутами различных профессий, поближе познакомиться с разными специальностями.

Кульминацией праздника стала дегустация огромного бутербродного торта, приготовленного в честь столетия Эстонской Республики учителями и учениками поварского отделения. Дегустация сопровождалась благотворительной кампанией в помощь организации MTÜ Ayuda, занимающейся спасением животных.

Аппетитный бутербродный торт, отражающий национальные особенности кухни, исчез с дегустационного стола за считанные минуты, однако помог собрать 90 евро в пользу животных. Также быстро разлетались сочные бургеры для гурманов, приготовленные учениками центра.