Лавина краж: за выходные воры утащили имущества на почти 50 000 евро

В пятницу полиция получила сообщение о том, что в раздевалке пярнуского водного центра Tervise Paradiis из закрытого шкафчика украли кошелек, в котором лежали 3000 евро.

В тот же день в полицию сообщили, что на улице Аули через незапертую дверь неизвестные проникли в частный дом и украли лэп-птоп, женскую сумочку, кошелек с наличными деньгами, документы и прочие вещи. Также было сообщено, что из припаркованной во дворе того же дома машины Audi украли 5000 евро.

В субботу в полицию поступила информация о том, что на бульваре Ранна украли рюкзак, в котором были личные вещи и документы. Ущерб составил 270 евро.

В тот же день стражи порядка узнали, что также через незапертую дверь воры забрались в дом на улице Ряхни и украли мобильный телефон Samsung Galaxy, лэп-топ Lenovo и сумку к нему, в которой были документы. По первоначальным данным ущерб составили 2800 евро.

Из квартиры на пярнуской улице Таммсааре в субботу украли фотокамеру Canon. Ущерб составил 2000 евро.

Воры забрались и в другую квартиру на той же улице и украли мобильный телефон iPhone 7, лоптоп Lenovo и 1040 евро наличными. Общий ущерб составил 2940 евро.

Из квартиры на улице Карусселли украли два HP Elite Book и два компьютера Macbook, внешний диск, золотые украшения, наручные часы и другие личные вещи. Потерпевший оценил ущерб в 14 500 евро.

На улице Май от дома угнали два велосипеда Scott. Ущерб составил около 1000 евро.

В воскресенье на улице Нельги забрались на дачу, откуда украли рабочий инструмент на сумму в 530 евро.

В тот же день полиция узнала о краже на улице Пярну в Килинги-Нымме, где взломали дверь в сарай и увели велосипед Muddyfox стоимостью в 300 евро.

В тот же день 45-летний мужчина забрался в бар на пярнуской улице Мунга и украл неустановленное количество алкоголя, кассовый аппарат с не подсчитанной суммой денег. Обстоятельства выясняются.