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  • Фото: в Харьюмаа ищет новых хозяев дом, построенный по проекту известного архитектора

Фото: в Харьюмаа ищет новых хозяев дом, построенный по проекту известного архитектора

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ФОТО: city24.ee

В Кейла выставлен на продажу дом, который портал Kodustill  совершенно справедливо считает выдающимся образцом современной эстонской архитектуры. 

Безусловно, этот кейлаский дом отличается от остальных построек. Проект дома принадлежит архитектору Тоомасу Ранку. Также Ранк - автор дизайна интерьера и ландшафта. 

Дом и сад в свое время получили несколько призов. Например, в 2008 году победил на конкурсе "Сделаем дома красивее", а в 2017 - на конкурсе "Самый красивый сад в Кейла".  

ФОТО: city24.ee

Дом построен из бетона и каменных блоков, а фасад отделан оригинально уложенным и покрашенным в белый цвет кирпичом, что подчеркивается специально установленными светильниками. 

В отделке интерьера использованы разнообразные высококачественные материалы: шлифованный известняк, стекло и кованный вручную металл. На солнечной стороне дома находится просторная терраса, мощеная тротуарной плиткой. Пол в гостиной частично покрыт шлифованным камнем, частично - старыми широкими досками.

ФОТО: city24.ee

Тщательно продумана система освещения. Это особенно важно, так как в доме много лестниц и переходов с этажа на этаж. 

Привлекают внимание и необычные потолки, где арки из кирпича соседствуют с оштукатуренными поверхностями, балками из цельных бревен и вагонкой. Очень эффектно!

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

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