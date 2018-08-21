Фото: в Харьюмаа ищет новых хозяев дом, построенный по проекту известного архитектора

Безусловно, этот кейлаский дом отличается от остальных построек. Проект дома принадлежит архитектору Тоомасу Ранку. Также Ранк - автор дизайна интерьера и ландшафта.

Дом и сад в свое время получили несколько призов. Например, в 2008 году победил на конкурсе "Сделаем дома красивее", а в 2017 - на конкурсе "Самый красивый сад в Кейла".

ФОТО: city24.ee

Дом построен из бетона и каменных блоков, а фасад отделан оригинально уложенным и покрашенным в белый цвет кирпичом, что подчеркивается специально установленными светильниками.

В отделке интерьера использованы разнообразные высококачественные материалы: шлифованный известняк, стекло и кованный вручную металл. На солнечной стороне дома находится просторная терраса, мощеная тротуарной плиткой. Пол в гостиной частично покрыт шлифованным камнем, частично - старыми широкими досками.

ФОТО: city24.ee

Тщательно продумана система освещения. Это особенно важно, так как в доме много лестниц и переходов с этажа на этаж.

Привлекают внимание и необычные потолки, где арки из кирпича соседствуют с оштукатуренными поверхностями, балками из цельных бревен и вагонкой. Очень эффектно!

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee