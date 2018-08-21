Берегитесь! На пляже Штромка появились самодвижущиеся туалеты

«Видимо, тем, кто пользуется туалетами, не нравится однообразие, и поэтому они перетаскивают их с одного места на другое и, будучи творческими людьми, экспериментируют с различными видами, - рассказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. - Туалет, изображенный на фото посреди дороги, был уже по обеим сторонам обочины, один раз даже в положении лежа. Автор этих фотографий поведал, что каждое утро с интересом ходит смотреть, куда на этот перетащат туалет. Сегодня утром его сдвинули на край дороги».