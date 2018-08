США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). РБК ознакомился с несекретной версией доклада, опубликованной американским Минфином.