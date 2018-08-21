Индрек Нейвельт: давайте сделаем в Нарве ИТ-колледж

«Я хотел бы вернуться к своему предложению по созданию ИТ-университета самого высокого уровня. (…) И этот вуз можно было бы основать, например, в Нарве», - приводит комментарий финансиста портал RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.