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Индрек Нейвельт: давайте сделаем в Нарве ИТ-колледж

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Индрек Нейвельт в студии Postimees

ФОТО: Pm

Финансист, бывший председатель совета банка Санкт-Петербург, владелец фирмы мобильных приложений для совершения банковских операций Pocopay AS Индрек Нейвельт в комментарии Vikerraadio высказал беспокойство по поводу имиджа эстонского государства в сфере инфотехнологий и предложил перевести эстонский ИТ-колледж в здания Кренгольма в Нарве.

«Я хотел бы вернуться к своему предложению по созданию ИТ-университета самого высокого уровня. (…) И этот вуз можно было бы основать, например, в Нарве», - приводит комментарий финансиста портал RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.

Эстонское государство вкладывает в Нарву один или пару процентов от того, что инвестируется в Тарту. Теперь мы можем исправить эту ошибку.

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