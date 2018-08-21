Индрек Нейвельт: давайте сделаем в Нарве ИТ-колледж
21 августа 2018, 17:34
Финансист, бывший председатель совета банка Санкт-Петербург, владелец фирмы мобильных приложений для совершения банковских операций Pocopay AS Индрек Нейвельт в комментарии Vikerraadio высказал беспокойство по поводу имиджа эстонского государства в сфере инфотехнологий и предложил перевести эстонский ИТ-колледж в здания Кренгольма в Нарве.
«Я хотел бы вернуться к своему предложению по созданию ИТ-университета самого высокого уровня. (…) И этот вуз можно было бы основать, например, в Нарве», - приводит комментарий финансиста портал RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
Эстонское государство вкладывает в Нарву один или пару процентов от того, что инвестируется в Тарту. Теперь мы можем исправить эту ошибку.