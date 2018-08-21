Посылка с сюрпризом: в переданных в тюрьму книгах обнаружили опасный наркотик

Поскольку уголовное дело рассматривалось в рамках сокращенного производства, в соответствии с законом наказание сократили на треть, и осужденному придется отбыть заключение сроком в два года и восемь месяцев за вычетом трех дней, которые Сырков провел в тюрьме в качестве подозреваемого. Срок отбытия наказания отсчитывается с момента задержания Сыркова 15 мая этого года.

Согласно обвинению Лыунаской прокуратуры, летом 2017 года Сырков по почте передал заключенному, отбывающему наказание в Тартуской тюрьме, две книги на русском языке, в переплеты которых была спрятана смесь фентанила и карфентанила.

6 августа 2017 года при раздаче корреспонденции заключенным сотрудник Тартуской тюрьмы обнаружил два макси-письма, в которых были книги. В ходе дополнительной проверки в переплете одной из книг было обнаружено углубление, а в нем пакетик с порошком бежевого цвета весом 0,11 грамма. Он содержал 0,014 грамма фентанила и 0,00039 грамма карфентанила.

Помощник лыунаского окружного прокурора Маарья-Лийса Сари заметила, что передача наркотического вещества в исправительные учреждения крайне опасна, потому что в состоянии наркотического опьянения осужденные могут нести угрозу как для других заключенных, так и для сотрудников тюрьмы. «В данном случае в Тартускую тюрьму попытались доставить смесь фентанила и карфентанила, это чрезвычайно сильнодействующие наркотики. Фентанил в тысячу раз сильнее амфетамина, а карфентанил в сотни раз сильнее, чем фентанил. Если бы попавшее в Тартускую тюрьму вещество пустили в оборот, наркотическое опьянение возникло бы по меньшей мере у 265 человек, то есть почти у трети заключенных», - сказала Сари.

По словам прокурора, преступление было тщательно подготовлено - наркотическое вещество спрятали в углублении в переплете, а на конверте было указано вымышленное имя и данные несуществующего отправителя. «Сразу же после того, как охранник обнаружил подозрительный пакет, отдел информации и расследований Тартуской тюрьмы начал искать отправителя. Следователи проделали великолепную работу и собрали необходимые доказательства - в том числе пробы ДНК и результаты графологической экспертизы. Затем сотрудники Тартуской тюрьмы задержали Сыркова в Таллинне во дворе его дома», - добавила Сари.

По словам руководителя отдела информации и расследований Тартуской тюрьмы Кристийны Вяхи, доставку запрещенных веществ в тюрьму организовать все сложнее. «Поэтому, совершая подобное, люди готовы рисковать, даже если им грозит серьезное наказание. Обнаруженное количество было большим, и, если бы оно дошло до заключенных, это бы могло повлечь за собой очень печальные последствия. То, что человек, совершивший столь опасное деяние, будет отбывать наказание, - необходимый предостерегающий пример для всех, кто хочет или хотел отправить в тюрьму запрещенные вещества», - сказала Вяхи.

Сыркову придется оплатить расходы на производство в размере 1489 евро. Стороны смогут сообщить о желании оспорить сегодняшнее решение в течение семи дней.