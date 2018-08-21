Видео: банда подростков расколошматила BMW после неудачной попытки угона

Там, где город практически заканчивается, долговязый подзывает подростков к себе. Широким жестом он указывает на цель через дорогу: закрытую территорию автомастерской Fulldrive Service, где стоит принадлежащий гонщику-любителю спортивный автомобиль BMW M3 1998 года выпуска. Его привезли в мастерскую 21 июня. Как и десятки других, машина стоит на закрытой территории, ключи внутри, чтобы утром можно было продолжить ремонт. Повсюду камеры видеонаблюдения, предупреждает значок охранной фирмы.

Цель компании - пробраться сзади, с темного угла. Именно там долговязый и другой в спортивном костюме дают членам банды последние указания, а сами делают ноги. Самые осторожные из оставшихся несовершеннолетних достают из рюкзаков запасную одежду или надевают кепки, другие особо и не скрываются.

Опускается глубокая ночь. Парня на самокате ставят на стреме у главных ворот, остальные пытаются открыть задние ворота. Инструменты приносят из ящика в находящейся поблизости строительной машине, куда их, очевидно, положили заблаговременно. С помощью найденного там же аэрозоля на асфальте пишут: «BMW M3», «Hood» и «YOLO» (you only live once, то есть "Живешь лишь один раз").

Время идет, и к 2.45 ворота так и не взломаны. Воры теперь уже в открытую светят фонариками мобильных телефонов и работают поочередно - одни пытаются взломать, другие отдыхают. Проходит еще почти час. Уже отчаявшиеся подростки тащат электросварочный аппарат, но и с его помощью разрезать ограду не получается.

«Настойчивость, с которой они действовали, впечатляет. Если опыта нет, нет маски сварщика, тогда очень непросто. Видимо, начали нервничать», - описывает технический руководитель автосервиса Хейкки Тялли, который просмотрел записи с камер видеонаблюдения.

Около 3.39 три соучастника наконец добираются до вожделенной BMW. Они еще не знают, что двигатель скоростной машины частично разобран. Подростки въезжают на машине прямо в ворота, и им удается прорваться. Автомобиль поврежден, но продолжает работать.

Все взломщики садятся в машину, но проехать они успевают лишь около пятисот метров. Из-за утечки масла, которое так и хлещет из разобранного двигателя, BMW начинает барахлить, мотор сталкивается с польдером Эмайыги.

Для подростков, которые вместо того, чтобы угнать машину за 60 секунд, потратили впустую целых три часа, это могло стать последней каплей. Следующий час они крушили стекла и крышу машины, оторвали дверцу. Сверкающие пятки воров еще мог увидеть издали экипаж охранной фирмы Skarabeus, который наконец около пяти утра на рассвете приехал на обход.

Технический руководитель автосервиса Тялли возмущен. Несмотря на то, что действия малолетних преступников в ту ночь попали на многие камеры видеонаблюдения, полиция даже спустя три недели до сих пор не задержала банду. Охранная фирма не выполнила свою работу. Восстановление автомобиля будет стоить более 20 000 евро, подросткам грозит уголовное наказание.

Всю историю делает странной еще несколько обстоятельств. На видео видно, что за 10 дней до этого неизвестный мужчина, личность которого до сих пор не установлена, приходил и что-то снимал и фотографировал на заднем дворе автосервиса. И тогда BMW стоял на том же месте.