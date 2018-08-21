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Смотрите, как в Таллиннской ратуше приветствовали новых граждан Эстонии

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Сегодня в Таллиннской Ратуше прошла традиционная торжественная церемония вручения свидетельств о гражданстве новым гражданам Эстонской Республики. Новых граждан ЭР приветствовали мэр Таллинна Таави Аас и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

„Гражданство означает для граждан новые обязанности, но и много новых возможностей. Как полицейский я приглашаю активных людей, которые желают внести свою лепту в нашу общую безопасность, присоединяться к рядам помощникам полицейских", – сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

На сегодняшнее мероприятие были приглашены новые граждане Эстонии, проживающие в Таллинне и Харьюмаа. В церемонии приняли участие около 50 новых граждан Эстонии, а также их близкие. 

После вручения свидетельств гостей ждал концерт, на которым выступили Сийм Аймла, Марианне Лейбур и Анна-Регина Калк.

В этом году Департаменту полиции и погранохраны ходатайства о получении гражданства Эстонии подали 424 человека.

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