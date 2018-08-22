В Таллинне мотоциклист попал под трамвай и погиб
22 августа 2018, 7:15
В ночь на среду в Таллинне неподалеку от трамвайного депо произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, пишет Postimees.
По сообщению Пыхьяской префектуры, тяжелая авария имела место около 00.20 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри.
По предварительным данным, мотоциклист двигался на большой скорости по виадуку Пярнуского шоссе в направлении центра города, но столкнулся с поворачивавшим налево трамваем. В результате ДТП мотоцикл загорелся. Мотоциклист попал под трамвай и скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего выясняются.