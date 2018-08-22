Коэн под присягой признался в преступлении по поручению Трампа

При этом, заявил Коэн, он действовал "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост", пишет DW.com.

Как указывает CNN, речь идет о женщинах, которым Коэн мог платить деньги за молчание об их связях с кандидатом на пост президента США - порнозвезде Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях своего подзащитного. "Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", - заявил Дэвис.

Коэн борется за сокращение возможного срока

Майкл Коэн обсуждает со следствием возможность досудебной сделки. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных собеседников. По их информации, экс-адвокат готов признать себя виновным в банковском мошенничестве и финансовых махинациях, а также в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Условия сделки не требуют от Коэна сотрудничества со следствием, пишет газета The New York Times. Однако, по информации издания, экс-адвокат Трампа может передать информацию спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Предполагается, что если вклад Коэна в расследованию Мюллера будет значительным, это может привести к облегчению приговора для бывшего адвоката Трампа.

Сделка предусматривает для Коэна существенный денежный штраф и сокращение тюремного заключения, отмечает телеканал CNN. По данным телеканала, обвинение требует для бывшего адвоката 50 месяцев тюрьмы, сам же Коэн настаивает на трехлетнем заключении.

В апреле против Майкла Коэна было возбуждено расследование по подозрению в мошенничестве. Сам Трамп назвал обыски в офисе Коэна "охотой на ведьм" и "позорной акцией".