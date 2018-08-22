США, Франция и Великобритания угрожают Сирии за возможное, по их мнению, применение химоружия

"Мы полны решимости действовать, если Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) вновь применит химическое оружие", - говорится в распространенном заявлении "тройки".

В нем подчеркивается: "Как мы уже продемонстрировали, мы ответим соответствующим образом на любое применение сирийским режимом химического оружия, что имеет губительные гуманитарные последствия для всего населения Сирии".

В нем говорится также, что три страны "серьезно обеспокоены потенциальной возможностью незаконного применения химического оружия".

По оценкам экспертов, сирийские войска готовятся к освобождению находящейся под контролем боевиков провинции Идлиб на границе с Турцией.

США, Великобритания и Франция в апреле текущего года нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их утверждению, имели отношение к производству и хранению химоружия. Удар последовал вслед за сообщениями о применении химического оружия в сирийской Думе, в котором обвинили власти Сирии.

Западная "тройка" также призвала сторонников сирийских властей оказать влияние на президента Сирии Асада с целью недопущения нового применения химического оружия.