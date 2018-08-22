Секретная жизнь руководителя секретного отдела полиции

Всего Вяхи разболтал информацию о шести уголовных эпизодах. Все они касались трех уголовных дел, находящихся в производстве Ляэнеской префектуры: два являются имущественными преступлениями, а одно связано с организованной преступностью. Ниточки всех трех дел вели к одной и той же компании.

Откровенность Вяхи могла показаться верхом непрофессионализма, но поначалу сыщикам пришлось скрывать свою осведомленность. Нужно было зафиксировать, куда и кому переданная капитаном информация в итоге попадет, и каким целям эта «откровенность» служит.

«Однако мы этого не узнали, - говорит государственный прокурор Эвестут. – Возможно, эта информация так и повисла в воздухе».

Как руководитель оперативного отдела Вяхи в профессиональном смысле совершил совершенно недопустимое. С задержкой в год полицейские зафиксировали, как руководитель отдела добрался до ставшего ему известным доказательства – каком именно, прокурор не разглашает, поскольку расследование по этому делу еще продолжается, - взял его с собой, отнес в другое место и только тогда сообщил коллегам о находке, оформив осмотр места происшествия в заведомо ложном месте.

Нужно ли было искусственное создание доказательства и перенос его в новое место для чье-то защиты – чтобы позже нужного Вяхи человека было невозможно связать с доказательством, - это сыщики надеялись услышать когда-то во время допроса подозреваемого.

Но этот момент пришлось отложить, поскольку, будучи серьезный спортсменом весной Вяхи на несколько недель уехал в отпуск в зарубежный лагерь. Сыщикам пришлось ждать его возвращения на родину.

Вяхи задержали дома 4 мая, когда он после отпуска собирался на работу. По иронии судьбы, в его мобильном телефоне нашли крайне важное доказательство – сохраненный на приватном канале разговор, для прослушивания которого у следственных органов не было даже теоретической возможности. Как практик, он должен был знать, что позже такие разговоры нужно удалять, но почему-то он этого не сделал.

Задержание Вяхи стало настоящим шоком для его коллег в Ляэнеской префектуре и других подразделениях полиции. Так некоторые подумали, что это какое-то недоразумение, или неверная интерпретация инфообмена, сложившаяся не в пользу стража порядка.

Однако Вязи не стремился ни подтверждать, ни опровергать подозрения. Он вообще отказался объяснять произошедшее, использовав свое право не давать показания.

«Именно поэтому в этой истории осталось очень много вопросов, ответы на которые знает только Ильмар Вяхи», - сказал ведущий государственный прокурор Эвестус.

Так без ответа остались вопросы, почему и в чью пользу руководитель оперативного отдела делился оперативной информацией: «По крайней мере, следствие не установило, что он получал за это материальные вознаграждения. Также ничего невозможного не показало сравнение его доходов и стиля жизни».

Дюжина эпизодов преступлений

Получившие от Вяхи информацию, защищенной грифом государственной тайны, криминальный знакомый и бывший коллега из полиции также выбрали для себя своеобразную тактику. Они отрицали незаконные контакты с капитаном полиции Вяхи.

«Это можно понять, поскольку они же не знали в тот момент, какую информацию мы собрали»,- сказал Эвестус.

Сейчас получивший информацию от Вяхи страховщик-бывший полицейский сам находится под следствием по подозрению в ведении частной оперативной деятельности. Капитану же полиции в итоге предъявили обвинение по 12 эпизодам: одном разглашении государственной тайны, шести аналогичных действиях, чем под угрозу было поставлено расследование уголовных дел, и в пяти искусственных созданиях доказательств и одном его перемещении.

По словам ведущего государственного прокурора Эвестуса, запрещенная деятельность капитана полиции Вяхи не была спровоцирована сложным моментом, она была умышленной и длилась годами. Только за время следствия она продолжалась целый год – с весны 2017 года до весны нынешнего года.

Государственная прокуратура уже готовилась к полноценному судебному процессу в порядке общего производства, как в буквальном смысле слова в последний день Вяхи выразил желание заключить договор. Это означает полное признание своей вины.