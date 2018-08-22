Секретная жизнь руководителя секретного отдела полиции

Весной этого года уголовный розыск оказался перед лицом одного из самых неприятных за последние годы факта. Капитан полиции Ильмар Вяхи был одним из самых опытных и обладавших безупречной репутацией организаторов сверхсекретных оперативных мероприятий, пишет Postimees.
Работа бывшего наркополицейского в течение многих лет заключалась в организации задержаний бандитов и сборе доказательной базы для прокуратуры. Он занимался этим, работая в Таллинне, Тарту и Пярну. В Ляэнеской префектуре, где Вяхи служил в последние годы, через него проходили все секретные операции уголовного розыска.
Однако к нынешней весне сам Вяхи оказался объектом уголовного расследования. Анализ бюро внутреннего контроля полиции показал, что он мог выносить секретную оперативную информацию из организации. И делать это таким образом, что «обмен информацией» не был согласован ни с кем другим - ни в полиции, ни в прокуратуре.
Руководивший расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении тогдашнего руководителя секретной оперативной службы Ляэнеской префектуры Вяхи, государственный прокурор Свен-Христо Эвестус сообщил, что следственная группа оказалась перед вызовом – сбор доказательств в случае Вяхи был крайне затруднен.
Прямые контакты с представителями уголовного мира
Каждый день занимавшийся сбором информации в уголовном деле Вяхи и сам прекрасно знал, как избежать попадания в руки собственных коллег. Но нужно было пробовать.
И хотя дело об утечке государственной тайны – а такая попадает в оперативную информацию уголовного розыска – должна была бы расследовать Полиция безопасности, Эвестус решил оставить его в производстве внутреннего контроля полиции. «Информация же пришла от них», - объяснил он.
И внутренний контроль справился с задачей в результате следствия, длившегося целый год.
И хотя 40-летний Вяхи исключил все средства связи, которые можно было связать с его личностью, и с помощью которых его могли прослушивать, в итоге сыщики все же поняли, с кем он поддерживает запрещенные связи. Одним из них оказался его бывший коллега по полиции, сейчас занимающийся мошенничествами в области страхования, а вторым – человек, находящийся в постоянной орбите интересов полиции.
Время от времени Вяхи даже встречался с ними вживую. Сотрудники следственной группы зафиксировали такие встречи как в Пярну, так и в Харьюмаа. Это обычная часть работы уголовного розыска – общение с источниками. Но в случае Вяхи дело было сложнее: эти люди не являлись зафиксированными агентами или сотрудниками.
В ходе прослушки одного телефонного звонка, сыщики записали в итоге разговор, во время которого Вяхи поделился со своим знакомым страховщиком информацией, защищенной грифом государственной тайны. Это уже был реальный успех, но этой информации было недостаточно для перехода на уровень официального расследования.
И тут произошло то, что полицейских с одной стороны испугало, а с другой, обрадовало. Им удалось подслушать разговор начальника оперативного отдела с известным в местном уголовном мире человеком.
Холодным душем стало то, что во время этого разговора Вяхи выплевывал оперативную информацию, защищенную грифом государственной тайны, как из пулемета: за кем угро планирует установить слежку, какую информацию надеется получить и так далее.
Всего Вяхи разболтал информацию о шести уголовных эпизодах. Все они касались трех уголовных дел, находящихся в производстве Ляэнеской префектуры: два являются имущественными преступлениями, а одно связано с организованной преступностью. Ниточки всех трех дел вели к одной и той же компании.
Откровенность Вяхи могла показаться верхом непрофессионализма, но поначалу сыщикам пришлось скрывать свою осведомленность. Нужно было зафиксировать, куда и кому переданная капитаном информация в итоге попадет, и каким целям эта «откровенность» служит.
«Однако мы этого не узнали, - говорит государственный прокурор Эвестут. – Возможно, эта информация так и повисла в воздухе».
Как руководитель оперативного отдела Вяхи в профессиональном смысле совершил совершенно недопустимое. С задержкой в год полицейские зафиксировали, как руководитель отдела добрался до ставшего ему известным доказательства – каком именно, прокурор не разглашает, поскольку расследование по этому делу еще продолжается, - взял его с собой, отнес в другое место и только тогда сообщил коллегам о находке, оформив осмотр места происшествия в заведомо ложном месте.
Нужно ли было искусственное создание доказательства и перенос его в новое место для чье-то защиты – чтобы позже нужного Вяхи человека было невозможно связать с доказательством, - это сыщики надеялись услышать когда-то во время допроса подозреваемого.
Но этот момент пришлось отложить, поскольку, будучи серьезный спортсменом весной Вяхи на несколько недель уехал в отпуск в зарубежный лагерь. Сыщикам пришлось ждать его возвращения на родину.
Вяхи задержали дома 4 мая, когда он после отпуска собирался на работу. По иронии судьбы, в его мобильном телефоне нашли крайне важное доказательство – сохраненный на приватном канале разговор, для прослушивания которого у следственных органов не было даже теоретической возможности. Как практик, он должен был знать, что позже такие разговоры нужно удалять, но почему-то он этого не сделал.
Задержание Вяхи стало настоящим шоком для его коллег в Ляэнеской префектуре и других подразделениях полиции. Так некоторые подумали, что это какое-то недоразумение, или неверная интерпретация инфообмена, сложившаяся не в пользу стража порядка.
Однако Вязи не стремился ни подтверждать, ни опровергать подозрения. Он вообще отказался объяснять произошедшее, использовав свое право не давать показания.
«Именно поэтому в этой истории осталось очень много вопросов, ответы на которые знает только Ильмар Вяхи», - сказал ведущий государственный прокурор Эвестус.
Так без ответа остались вопросы, почему и в чью пользу руководитель оперативного отдела делился оперативной информацией: «По крайней мере, следствие не установило, что он получал за это материальные вознаграждения. Также ничего невозможного не показало сравнение его доходов и стиля жизни».
Дюжина эпизодов преступлений
Получившие от Вяхи информацию, защищенной грифом государственной тайны, криминальный знакомый и бывший коллега из полиции также выбрали для себя своеобразную тактику. Они отрицали незаконные контакты с капитаном полиции Вяхи.
«Это можно понять, поскольку они же не знали в тот момент, какую информацию мы собрали»,- сказал Эвестус.
Сейчас получивший информацию от Вяхи страховщик-бывший полицейский сам находится под следствием по подозрению в ведении частной оперативной деятельности. Капитану же полиции в итоге предъявили обвинение по 12 эпизодам: одном разглашении государственной тайны, шести аналогичных действиях, чем под угрозу было поставлено расследование уголовных дел, и в пяти искусственных созданиях доказательств и одном его перемещении.
По словам ведущего государственного прокурора Эвестуса, запрещенная деятельность капитана полиции Вяхи не была спровоцирована сложным моментом, она была умышленной и длилась годами. Только за время следствия она продолжалась целый год – с весны 2017 года до весны нынешнего года.
Государственная прокуратура уже готовилась к полноценному судебному процессу в порядке общего производства, как в буквальном смысле слова в последний день Вяхи выразил желание заключить договор. Это означает полное признание своей вины.
В начале августа суд приговор опытного оперативника к трем годам лишения свободы, из которых реально отбыть нужно шесть месяцев. Вяхи выйдет из тюрьмы в ноябре.