США ввели санкции против России за связи с КНДР

Под ограничительные меры подпали судоходные компании "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, а также суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан", "Севастополь" и "Патриот". Соединенные Штаты полагают, что эти суда и компании участвовали в перевозке продукции в КНДР, поставки которых запрещают ранее введенные против Северной Кореи санкции ООН и Вашингтона, пишет DW.com.

"В связи с действиями России в киберпространстве"

США также ввели санкции против компании Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и граждан РФ Антона Нагибина и Марины Царевой "в связи с действиями России в киберпространстве".

Нагибин и Царева связаны с компанией "Дайвтехносервис", которая ранее подпала под ограничительные меры Вашингтона. За связи с той же компанией в новом санкционном списке также оказалась словацкая фирма Lacno.

Россия ответила на новые санкции США

В России выработали ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг, пишет lenta.ru.

Отмечается, что недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии. В ведомстве также рассказали о планах оказать поддержку предприятиям, попавшим под запрет.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, по заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Мантуров отметил, что до 2020 года будет создано еще более двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.