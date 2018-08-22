Специалисты советуют ехать за грибами не раньше конца августа

Натуралист и руководитель походов Вахур Сепп пока за грибами не ходил, поскольку их просто не было. Вчера в расположенном в 50 километрах от Тарту в прежней волости Пала и нынешней Пейпсияэре лесу Сыыру он нашел первые лисички.

Сепп считает, что сейчас лучшее время для похода за грибами: «Мне нравится, когда грибов не слишком много и их нужно искать, тогда не избежать радости от находки и энергии на сбор хватает надолго».

Неурожай грибов

Старший научный сотрудник кафедры микологии Тартуского университета Лехо Тедерсоо последний раз ходил в лес позавчера. Ситуация пока скудная. Проверивший пылваские и пуурманские леса научный сотрудник нашел лишь непригодные к еде, то есть старые боровики: «Лисичек тоже не нашел, но я слышал, что в отдельных местах они есть».

Координатор природного образования Музея природы Тартуского университета Кюлли Каламеэс-Пани нынешним летом несколько раз ходила в лес с корзинкой. По ее словам, лисички можно было найти уже, начиная с Ивановой ночи. Она говорит, что грибная удача зависит от того, где искать: «Тут, на юге Эстонии, то есть в окрестностях Тарту и Пылва, сейчас грибов нет. А в Ярвамаа дожди пошли на две недели раньше и там грибы, конечно, есть».

То пусто, то густо

По словам старшего научного сотрудника кафедры микологии Тартуского университета Кадри Пыльдмаа, сейчас в лесах местами можно найти лисички: «Мои лисичковые места пока не дали ни одного гриба, а те, что есть на рынке, - маленькие, пересушенные и дряблые».

Пыльдмаа и Тередсоо советую идти в лес через две недели. «Лично я предполагаю, что через две недели есть смысл идти за грибами», - сказал Лехо Тедерсоо. И по оценке Каламеэс-Пани, жителям южной Эстонии есть смысл идти за грибами через несколько недель: «Где-то на севере грибы уже могут быть, там осадки длятся дольше».

Того же мнения придерживается и Сепп: «В конце августа можно идти в лес, лисички, боровики обязательно будут».

Во всем виновата засуха

Гриб, которому для роста нужна влажность, не может дать урожай во время продолжающейся засухи. Кадри Пыльдмаа и Лехо Тедерсоо заверили, что засуха внесла своей вклад в отсутствие грибов, но ученые также заметили, что засуха нанесла вред и самим грибницам, а потому придется подождать, пока дожди исправят ситуацию. «Прежде всего, должна восстановиться грибница, тогда можно будет думать и о походе за грибами», - сказал Тедерсоо.