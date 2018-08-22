Видео: российская звезда НХЛ установила рекорд книги Гиннесса

Достижение было установлено во вторник в московском ледовом дворце в "Парке легенд".

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира замкнул серию из 110 передач своих менее именитых партнеров, отправив шайбу в пустые ворота.

Участники сделали 109 передач, после чего Малкин поразил ворота.

На льду присутствовали судьи – представители Книги рекордов Гиннесса, которые специально прибыли из Лондона. Они проконтролировали все действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд.