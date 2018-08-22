Видео: российская звезда НХЛ установила рекорд книги Гиннесса

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин с командой юниоров из московских хоккейных школ установили мировой рекорд Гиннесса в номинации "Самая длинная хоккейная комбинация в истории", передает Р-Спорт.
Достижение было установлено во вторник в московском ледовом дворце в "Парке легенд".
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира замкнул серию из 110 передач своих менее именитых партнеров, отправив шайбу в пустые ворота.
Участники сделали 109 передач, после чего Малкин поразил ворота.
На льду присутствовали судьи – представители Книги рекордов Гиннесса, которые специально прибыли из Лондона. Они проконтролировали все действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд.
Все, мировой рекорд установлен! Более 120 передач перед забитой Малкиным шайбой pic.twitter.com/QbzBJ3Hv6R— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 21, 2018