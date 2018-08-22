Ср, 22.08.2018
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  • Видео: российская звезда НХЛ установила рекорд книги Гиннесса

Видео: российская звезда НХЛ установила рекорд книги Гиннесса

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Евгений Малкин.

ФОТО: Sanford Myers/AFP

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин с командой юниоров из московских хоккейных школ установили мировой рекорд Гиннесса в номинации "Самая длинная хоккейная комбинация в истории", передает Р-Спорт.

Достижение было установлено во вторник в московском ледовом дворце в "Парке легенд".

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира замкнул серию из 110 передач своих менее именитых партнеров, отправив шайбу в пустые ворота.

Участники сделали 109 передач, после чего Малкин поразил ворота.

На льду присутствовали судьи – представители Книги рекордов Гиннесса, которые специально прибыли из Лондона. Они проконтролировали все действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд.

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